Joven de 19 años colisionó con patrulla de Carabineros en Puente Alto: estaba sin licencia y estaba bajo la influencia de sustancias ilícitas

15 de JUNIO de 2022/ SAN JOAQUÍN Un choque entre un vehículo particular y un radio patrulla de Carabineros que se dirigía a un procedimiento en la esquina de Salvador Allende con Las Industrias en San Joaquin FOTO: DIEGO MARTIN / AGENCIAUNO

Vehículo Particular choca con Radio Patrulla de Carabineros en San Joaquín

A eso de las 5:15 AM de este sábado 9 de noviembre, un joven de 19 años colisionó con una patrulla de Carabineros que se encontraba haciendo labores en la comuna de Puente Alto de la Región Metropolitana. Este impacto resultó con los dos funcionarios policiales con heridas que hizo que los trasladaron al hospital institucional.

PUBLICIDAD

La patrulla recorrió la Avenida Gabriela Poniente, en dirección al oriente, esto con la finalidad de recurrir a un lugar donde sonó una alarma. Ahí fue cuando un vehículo particular chocó a Carabineros después de comenzar a retroceder a una alta velocidad por la misma vía, lo que provocó una colisión con la parte frontal de la patrulla.

Debido al impacto, se activaron los airbags frontales, lo que provocó que los ocupantes perdieran la conciencia momentáneamente al ser golpeados con este sistema de seguridad. Los dos carabineros lograron recuperarse a los pocos minutos de los hechos, de acuerdo a lo consignado por Biobío.

Carabineros lesionados

Los funcionarios policiales fueron atendidos por personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU). Ellos fueron trasladados hasta el hospital de la institución de Carabineros, y están fuera de riesgo vital tras esta colisión.

Por otro lado, el conductor del vehículo particular no presentó lesiones y terminó siendo detenido por Carabineros. El joven de 19 años no portaba licencia de conducir, y además confesó que estaba bajo el efecto de las drogas. Al momento de realizar el narcotest, él dio positivo al consumo de cocaína, marihuana y opio.

A través de la cuenta de X de Carabineros de Tránsito, la teniente de la Prefectura de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), Catherine Sanhueza, se refirió a este accidente. “El día de hoy durante la madrugada ocurrió un accidente tipo colisión en la comuna de Puente Alto, en donde dos personas resultaron lesionadas.

“Por lo anterior, se solicitó por parte de la Fiscalía la concurrencia del equipo de investigación SIAT al lugar, realizando diligencias propias de la especialidad tales como levantamientos planimétricos, pericias mecánicas, fotográficas, entre otros. Lo que llevará a realizar un informe pericial para determinar dinámicas y causa basal”, añadió.