Alejandra Valle le respondió con todo a Cathy Barriga tras acusación: “Está haciendo un escándalo utilizando mi nombre para desviar la atención sobre sus delitos”

Durante esta mañana se realiza la revisión de cautelares de Cathy Barriga, quien se encuentra cumpliendo arresto domiciliario tras ser formalizada por el delito de fraude al fisco. En este contexto, fue que llegó hasta el Centro de Justicia junto a su marido, el diputado UDI Joaquín Lavín Jr, provocando una batahola con la prensa.

En sus declaraciones, lanzó un dardo contra la periodista y concejala de Ñuñoa, Alejandra Valle, a quien acusó de haber llamado al centro donde se trata su hijo en la comuna de El Quisco.

“La encargada de este centro de desarrollo recibe el llamado de Alejandra Valle preguntando por el diagnóstico de mi hijo”, precisó Barriga muy molesta. “Ella en el mes de febrero realiza un llamado, yo les quiero decir una cosa, como mamá de un niño autista, no es broma tener ese diagnóstico y ojalá dios quisiera que mi hijo no lo tuviera”, puntualizó.

"Me está acusando de algo que jamás haría por respeto a niños y niñas. Está haciendo un escándalo utilizando mi nombre para desviar la atención de sus delitos"@cathybarriga @canal13 @Cooperativa… pic.twitter.com/JBO8XVAX2q — La Voz De Los Que Sobran (@delosquesobran) November 12, 2024

En el programa “La Voz de los que sobran”, Ale Valle respondió a esta acusación. “Salió con ventilador la Cathy, hay una cosa que me deja perpleja, ¿cómo puedes hacer descargos sobre algo que no hiciste?, yo quiero que me demande (...) o sea de verdad, pero ya que ella habló de mí imputándome algo que yo jamás haría, que es preguntar el diagnóstico de una persona, eso es privado absolutamente, no lo he hecho ni lo haría, menos de un niño la verdad, yo ni siquiera he hablado cuál es el diagnóstico de su hijo, no me interesa hablarlo”, puntualizó.

Por otro lado, Valle agregó que “lo acabo de decir, que me parece que Cathy Barriga debería estar en su casa y seguir en su casa”, esto en relación a si es cierto que su hijo necesita el cuidado de ella debido a su condición. Es por eso que la periodista también era de la idea que el exacalde de Recoleta Daniel Jadue, quien salió de prisión preventiva, también debía estar en casa porque era el cuidador de su madre.

“Es todo al revés entonces o Cathy Barriga entiende las cosas al revés o realmente está haciendo un escándalo utilizando mi nombre para desviar la atención sobre sus delitos, que es lo más probable ,y eso es lo que está haciendo. Yo no voy a entrar en su juego (...) no he llamado a nadie porque yo desde hace muchos años y la verdad nunca en mi vida he hecho investigación periodística, no es a eso a lo que me dedico, yo no me dedico investigación, me dedico desde hace muchos años al periodismo de opinión”, puntualizó.