Cathy Barriga llega en medio del caos a audiencia de formalización: “Es doloroso que personas ligadas a la política, con intencionalidad, quieran seguir dañando”

Cathy Barriga llegó esta mañana, en medio del caos de prensa, a su nueva audiencia de formalización de cargos en el Centro de Justicia, donde la exalcaldesa de Maipú acusó una eventual persecución de parte de la periodista Alejandra Valle y una exfuncionaria de su municipio, tras revelarse la supuesta falsificación de un certificado en El Quisco respecto del tratamiento médico de su hijo.

Barriga, quien desde la salida de su hogar -acompañada de su esposo, Joaquín Lavín León- hasta el arribo a los tribunales emitió varias declaraciones, señaló que esta audiencia de formalización de cargos presentada en su contra por parte del abogado querellante, José Pedro Silva, es un trámite en el que no se constarán “otros delitos” y en el que ella nuevamente demostrará su “inocencia” antes las acusaciones que se le imputan por delitos en su gestión municipal.

Los descargos de Cathy Barriga

“Voy a la audiencia y bueno, ahí van a ver ustedes el desarrollo de la misma. No hay otros delitos. Ustedes deben informarse también, ojalá puedan ver la parte de la defensa, que nunca es comentada. Pero vamos atrasaditos, esperamos que se desarrolle todo como tiene que ser”, fueron las primeras declaraciones de Barriga, quien insistió en que “quien es inocente siempre está tranquila”.

“Siempre he estado tranquila. Ustedes son periodistas, y creo que están cayendo en la farándula, y bueno, yo trabajé en farándula, y ahí se crean muchas situaciones. Yo me voy ahora a algo serio y espero que se desarrolle de la mejor manera”, señaló.

Yo vengo tranquila, como en todas las audiencias, la verdad es que ha sido desgastador — Cathy Barriga

Precisamente ese alcance respecto de “algo serio” fue que Barriga quiso explayarse una vez instalada en el Centro de Justicia, donde profundizó en las versiones de prensa respecto del supuesto certificado emitido en el municipio de El Quisco.

“Yo vengo tranquila, como en todas las audiencias, la verdad es que ha sido desgastador. Ustedes han sido parte también de estos procesos, pero yo me quería detener en algo. Tú me hablabas de algo que me hace mucho ruido y ustedes también, como prensa, siento que tiene que de alguna manera saber el origen de las cosas. Ustedes me hablan de algo muy delicado que es el diagnóstico de autismo de mi hijo. Yo hace más de 10 meses, 11 meses, debería haber interpuesto una denuncia, quizás, y por tanto trascendido que hablan los programas de televisión, que hace la gente con mala intención, llega a esto”, indicó.

“Porque nosotros llevamos a nuestro hijo a hacer equino terapia, hace bastante tiempo, en distintos lugares. Uno de esos lugares es El Totoral, un lugar privado donde él asiste, y nos invitaron a conocer a nosotros, con mi marido, y con mi bebé, con mi hijo, que tiene ya ocho años, a conocer un centro de neurodesarrollo. Nosotros realizamos esta visita porque también era importante para ellos. Estaba la encargada y los profesionales”, contó.

“En resumen, en horas de la tarde, la encargada de este centro de desarrollo recibe el llamado de Alejandra Valle, preguntando por el diagnóstico de mi hijo. La periodista que ustedes deben conocer que está relacionada a la política y a la farándula. Ella en el mes de febrero realiza un llamado a la profesional encargada de este centro para preguntar sobre el diagnóstico de mi hijo. Yo les quiero decir sólo una cosa. Como mamá de un niño autista, y como muchas mamás que tienen un hijo autista, no es broma tener ese diagnóstico”, agregó la exjefa comunal, que incluso acusó a TVN de darle tribuna a una exfuncionaria municipal, Giovanna Nogales, a quien ella durante su gestión desvinculó del municipio por “realización de obras fraudulentas”.

“La señora Nogales fue destituida en mi gestión, por esta alcaldesa e instrucción de Contraloría, por realización de obras fraudulentas. Ella fue destituida del municipio de Maipú. Ella venía de la gestión anterior. Y antes de preguntarle que opine de cosas personales, de chimuchina y de cosas poco serias, debieran preguntarle el origen, y debieran googlear cuál es su realidad”, acusó.

“Ojalá Dios quisiera que mi hijo no lo fuera porque día a día tenemos que luchar con muchas cosas. Y me van a escuchar, porque es doloroso que personas ligadas a la política, con intencionalidad, quieran seguir dañando. Estamos en una audiencia que presenta el alcalde (de Maipú)”, concluyó Barriga, cuya versión fue confirmada por su abogado defensor, Cristóbal Bonasic.

“Aquí, sobre todo lo del Quisco, realmente a mí me impresiona cómo la gente inventa cosas, derechamente. Aquí jamás se ha pedido un certificado de nadie de la municipalidad de El Quisco, es un invento. Parece que hay mucha gente ociosa que tiene mucho tiempo para inventar cosas. No existe un certificado, y no sé de qué me están hablando. No existe ningún certificado emitido por ninguna municipalidad, ninguna psicopedagoga, absolutamente nada. Entonces, eso que me están diciendo es un invento, y además me parece muy delicado porque involucra a un menor de edad y se está cuestionando una condición que tiene, que tiene muchos otros menores de edad, de la que está discutiendo”, señaló.

“No poder ser parte del programa municipal porque él (menor) va con ella, quien paga la terapia y no ocupa un lugar que está hecho para personas con un lugar que está hecho para personas sin recursos”, finalizó.