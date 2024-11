“Le van a tirar tomates podridos”: La crítica de Neme a “puesta en escena” de Carter tras incendio en La Florida

El incendio que afecto al campamento Dignidad de la comuna de La Florida tuvo a un gran protagonista durante la mañana: el alcalde Rodolfo Carter. Junto a su equipo llegó hasta el lugar para conocer detalles de la emergencia, pero no fue bien recibido por los vecinos y se enfrascó en discusiones con la prensa y el delegado presidencial de la Región Metropolitana Gonzalo Durán.

Tras esto y, por recomendación de Carabineros, Carter se fue del lugar, puesto que los residentes lo estaban culpando de provocar el incendio de manera intencional, para poder erradicar la toma. Pero, el jefe comunal no se fue en vehículo, sino que decidió retirarse caminando por varias cuadras.

Ante es imagen, que fue televisada por todos los matinales, el periodista José Antonio Neme realizó sus reparos, puesto que consideró que se trataba de una estrategia comunicacional, de cara a las intenciones de Carter de postularse a las elecciones presidenciales.

El descargo de Neme contra Carter

“Para él era necesario demostrar en cadena nacional que él puede caminar libremente por la comuna sin ser agredido, porque en el fondo él cree que en Chile el estado de derecho es legítimo y la violencia no lo es, y eligió este momento. ¿Era oportuno o no? ¿Va a tener el efecto que busca? Eso no me corresponde a mí decirlo. Lo único que me corresponde, es desnudar el mecanismo”, señaló el animador de Mucho Gusto.

Además, agregó que “no vengamos a ver acá una cosa casual, que a él se le ocurrió caminar con los medios. Él decidió hacer un punto político con su conducta y tendrá que hacerse cargo de eso. Yo estoy muy viejo y me han pasado demasiadas hue... en mi vida como para que un alcalde me venga a vender la pescá. Él vio la oportunidad y decidió llevar adelante una acción para decir algo que no tenía que ver con el incendio. Y ya está: la gente que está de acuerdo con él le va a aplaudir, y quienes no le van a tirar tomates podridos”, sentenció, consignó La Cuarta.