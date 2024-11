“¿Usted va a preguntar cualquier estupidez al aire?”: Rodolfo Carter encaró a periodista de CHV tras teoría sobre la intencionalidad del incendio en La Florida

El alcalde Rodolfo Carter protagonizó un tenso momento con un notero de “Contigo en la mañana”, Tomás Cancino, en medio de un grupo de prensa que la autoridad en la toma “Dignidad” tras el incendio que consumió decenas de casas.

PUBLICIDAD

“Alcalde, hay un hipótesis que dice que lanzaron una bomba molotov y serían personas cercanas a usted. ¿Cómo podría responder a esa acusación?”, le preguntó el comunicador, en alusión a lo que estaban comentando los vecinos sobre el origen del siniestro.

“¿Qué canallada es esa? ¿Usted va a preguntar cualquier estupidez al aire? Como se le ocurre que siquiera plantear una hipótesis así”, respondió molesto el actual jefe comunal.

“Dile que no somos nosotros, que son los vecinos”, dijo Monserrat Álvarez desde el estudio.

Por su parte, Carter continuó con su discurso y se lanzó en contra del canal: “La verdad es que yo no me hago cargo de la prensa irresponsable como CHV. Ellos están siendo irresponsables”.

Sin embargo, ante la insistencia del periodista de la señal, el alcalde nuevamente se lanzó en su contra y le dijo: “Mire, a usted no le voy a contestar. Si usted quiere farandulizar esto, no corresponde. Al matinal del estallido yo no le voy a hablar en este minuto”, le paró los carros.

“¿Por qué matinal del estallido?”, le preguntó el comunador. A lo que Carter evadió la pregunta: “Me puede dejar trabajar, por favor”.

PUBLICIDAD

El descargo de Carter

Posteriormente, el jefe comunal realizó un potente descargo en contra de los medios por dar a conocer la teoría de los vecinos y vecinas del sector.

“¿Sostener que nosotros somos los que incendiamos esta toma? Es ridículo. Cualquier información canallezca que suponga que la municipalidad está detrás del incendio es absolutamente impresentable. Es relevante que Carabineros determine el origen de este incendio (...) Ningún alcalde de Chile va a mandar a quemar su comuna”, aclaró.

“Los violentos que tenemos alrededor nuestro y que algunos canales quieren romantizar no representan a la enorme mayoría de los vecinos que necesitan una reacción. Han habido tres detenidos por narcotráfico en los últimos dos meses dentro de los dirigentes de la toma, esos son datos reales”, agregó.

“Acabo de contestar algo que es bastante evidente. Es una canallada siquiera plantear una cosa así, ningún alcalde de Chile va a mandar a quemar un barrio de su comuna”, aclaró.

Acto seguido, el alcalde de La Florida enfatizó que en varias ocasiones le han dicho a los vecinos del campamento que deben abandonar el terreno en cuestión.