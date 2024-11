Defensa desmiente a Iturriaga: Ejército está financiado

Las declaraciones del comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, causaron diferentes reacciones, pero ayer la ministra de Defensa, Maya Fernández, lo negó: la institución no está desfinanciada.

Iturriaga manifestó la semana pasada en la Comisión Especial Mixta que “sólo hay financiamiento para 23% de los soldados. De 7.000, que es lo que autoriza la ley, solamente se está financiando a 1.600. Respecto de los conscriptos, hoy se financia el 50%”.

Ante esto, Fernández manifestó en Radio Infinita que “descarto totalmente el desfinanciamiento de las Fuerzas Armadas. Todo lo contrario, nosotros hemos ido recuperándolo. Hubo una disminución del presupuesto producto de la pandemia. El presupuesto financia oficiales y suboficiales”.

“Hacienda nos financiaba un número de conscriptos y de soldados de tropas profesionales y no lo llenábamos, y eso no es que faltara presupuesto, es que no éramos capaces de llenar el contingente”, explicó la ministra Fernández. “Desde el 2018 en adelante no hemos podido llenar la planta de soldados profesionales”, dijo sobre el 23% de cobertura indicado por Iturriaga.

En la comisión, el general Iturriaga también señaló que “yo solamente lo dejo (las cifras) como constancia, porque se nos piden tareas extras, estados de excepción, etcétera, y todo tiene un límite”.

Precisamente ayer, la Cámara Baja aprobó un oficio del Gobierno para extender la presencia del Ejército en la Macrozona Norte. El diputado Miguel Becker (RN) comentó que “al Ejército se le está pidiendo estado de excepción en el norte, en el sur y una eventual protección de la Región Metropolitana en apoyo de las policías, pero no hay suficiente contingente”.

El diputado Leonardo Soto (PS) aclaró que “lo ha dicho el Gobierno en todos sus tonos, en Defensa, en Hacienda, todos los funcionarios de las Fuerzas Armadas, todos los que están de planta, los asignados a la frontera norte, en la Macrozona Sur, tienen sus sueldos garantizados”.

En la Cámara estaba la ministra Fernández, quien respecto del financiamiento de las FF.AA. desplegadas en el norte expuso que “estamos avanzando en financiamiento y en proyectos específicos”.

El diputado Andrés Jouannet (Amarillos) considera que “pudiéramos, como dice el comandante en jefe, perfectamente llenar las plazas, pero no se llena porque se tiene un financiamiento acotado”.

La discusión del proyecto de presupuesto 2025 seguía hasta el cierre de esta edición y continuará hoy. La Cámara aprobó diversas partidas entre las que se cuentan test de drogas semanalmente para el Presidente y sus ministros, aunque el ministro de Hacienda, Mario Marcel, hizo reserva de constitucionalidad, por lo que, si se aprueba, todo terminaría en el Tribunal Constitucional.

También avanzaron las cifras de Presidencia, el Congreso, Poder Judicial, Contraloría y otras.