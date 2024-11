“Son unos cara de nalga”: Neme se descargó contra Cathy Barriga y Joaquín Lavín León luego del primer día en prisión preventiva de exalcaldesa de Maipú

José Antonio Neme realizó esta mañana duros descargos en contra de Cathy Barriga y su esposo, Joaquín Lavín León, luego del primer día de prisión preventiva de la exalcaldesa de Maipú en la cárcel de la comuna de San Miguel.

PUBLICIDAD

Haciendo énfasis en su animadversión respecto de la forma en que la pareja ha reaccionado ante la serie de imputaciones en tribunales por delitos vinculados a malversación de fondos públicos durante la gestión de Barriga como jefa municipal, el conductor del matinal “Mucho Gusto” ofreció una serie de opiniones en el programa de Mega en la medida que se informaba respecto del cambio de cautelar de la exalcaldesa, su salida del tribunal, esposada, hasta el recinto penitenciario; las declaraciones de su abogado, y el trámite de enrolamiento que su esposo realizó este miércoles en el recinto penitenciario.

La furia de José Antonio Neme

Todas, en línea con sus críticas anteriores a Barriga y Lavín, y que en esta oportunidad apuntaron a la “inconsciencia de la parejita” respecto de la gravedad de los delitos que se investigan en su contra.

“¿Saben la duda que yo tengo respecto de la imagen (Barriga saliendo del tribunal esposada y dándole un beso a su esposo)? Toda la parafernalia, y perdón que lo diga así, porque es lo que siento, y yo no oculto lo que siento, lo que pienso, cuando lo digo con cierto nivel de respeto y tranquilidad, en este caso es así. Toda esa parafernalia que montó en su casa. ¿Le habrá perjudicado?”, inició con sus cuestionamientos.

Esta parejita son tal para cual. Ahora entiendo porqué se casaron. No, de verdad lo digo. O sea, tienen la misma actitud, como prepotente — José Antonio Neme

“Los Only Fama, los OnlyFan, no sé, OnlyFayer. Después, el tema del ejercicio. Ella, de alguna manera, provocó a la opinión pública. Yo no sé si eso habrá tenido que ver con la decisión de la Justicia. Yo no soy juez, pero de silente no tuvo nada durante su arresto domiciliario, mostraba que ella hacía ejercicio, mostraba que ella estaba haciendo fotos eróticas. Que cuando uno está pasando por un tránsito, independiente de si uno es inocente o culpable, nadie la está sentenciando antes de tiempo, pero uno asume que debe haber prudencia. Y yo creo que la Justicia sí es permeable a eso”, puntualizó.

Sus críticas luego las hizo en contra de Lavín, principalmente, por el escaso diálogo que mantuvo con los medios para explicar de la situación judicial de su esposa y las investigaciones que se le siguen dentro del caso.

“Estaba tratando de mirarme en los espejados atroces que tiene puestos. Que anteojos más feos. Reparé en eso, perdón. Hay una mirada súper infantil de él, por eso yo me río de sus anteojos. Y no voy a entrar a discutir con una persona que no entiende la magnitud de su cargo”, dijo.

PUBLICIDAD

“A ver, yo, esta parejita son tal para cual. Yo ahora entiendo porqué se casaron. No, de verdad lo digo. O sea, tienen la misma actitud, como prepotente. Ella lo decora a ratos, digamos, pero está cortada por la misma tijera porque eso es básicamente lo que dice el personal que trabajaba con ella en el municipio, tuvo la misma actitud cuando se hicieron en este programa reportajes sobre la corrupción y tal. Entonces ahora, él está molesto, fíjate. ¡Él está molesto! ¡Él! Cuando debería bajar un poco la cabeza, ser algo más humilde, y reconocer que está metido en un tremendo problema. No solamente su mujer, él también. Independiente de si es inocente o culpable”, enfatizó.

“Si te están investigando por un delito de esa gravedad, de esa magnitud, porque no lo estamos persiguiendo por un robo hormiga en un supermercado, ni porque compró esos lentes falsificados en una cuneta. Se le está investigando por un descuadre financiero”, aseveró.

Con evidente molestia, el periodista luego se lanzó contra la pareja por ser “unos cara de nalgas” al no tomar conciencia de las implicancias de su caso en la opinión pública.

“Esa molestia del abogado (de Barriga), la molestia del señor Lavín, me parecen (...) bueno, solamente manifiestan la inconciencia de esta parejita. Porque aquí estamos hablando, y lo vamos a poner en fácil, para que la gente entienda en la casa, y entiendan, digamos, de lo que estamos hablando. Porque aquí no se le está persiguiendo a ella porque se le olvidó pagar el IVA, o porque colaboró comprando lentes falsificados, no”, argumentó.

“Aquí hay una exalcaldesa, de una de las comunas más populosas del país, que está presa, en prisión preventiva, mientras se le investiga por casos de corrupción sumamente graves, en términos de volumen de dinero y de adulterar la contabilidad y defraudar al Fisco. Que está casada con un diputado de la República de derecha, al cual se le allanó su oficina en el Congreso por haber emitido presuntamente documentos falsos tributarios”, insistió.

“Que es hijo además de casi un Presidente de la República, que además el municipio donde el casi Presidente de la República fue alcalde, también están bajo investigación. Entonces. ¡Son unos caras de nalga! Porque no entienden que, efectivamente, si a la opinión pública un desglose de esa magnitud es propio de ella hacerse las preguntas, si hay seiscientas preguntas, las seiscientas las tienen que contestar”, se explayó.

“¿Tienen espacio estos dos personajes para molestarse con los medios de comunicación? Me parece que deben calzar 50, porque son lo más patudos que hay. Tienen cara de madera, verdad”, finalizó.