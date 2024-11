Tomás Vodanovic y prisión preventiva decretada a Cathy Barriga: “No es una imagen bonita para nadie, pero es la imagen que corresponde”

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, valoró esta mañana la decisión del juez del Noveno Juzgado de Garantía, Hugo Torres, de modificar la medida cautelar de arresto domiciliario total de la exalcaldesa maipucina, Cathy Barriga, a la de prisión preventiva por los delitos consumados y reiterados de fraude al fisco, apropiación indebida y falsificación o uso malicioso de documentos públicos, entre otros, durante su gestión municipal.

PUBLICIDAD

Convencido en que el nuevo fallo de la Justicia en contra de Barriga iba acorde con la connotación y daño causado a la comuna de Maipú durante su mandato (2016-21), el actual jefe municipal insistió en la conformidad que dicha resolución tuvo para su comuna.

La postura de Tomás Vodanovic

“En nombre del municipio, lo primero es mostrar conformidad con la medida adoptada el día de ayer por el tribunal, quien acoge no solamente los argumentos de la municipalidad sino que también del Consejo de Defensa del Estado, que también habían sido presentados previamente por la Fiscalía Oriente, decretando la medida cautelar más grave de todas ante la enorme cantidad y reiteración de los delitos que ocurrieron en este municipio, afectando la vida de muchas personas”, dijo.

Yo no me alegro, ni lo celebro. Creo que no es una imagen bonita para nadie, es algo que ojalá nunca hubiese ocurrido, pero es la imagen que corresponde — Tomás Vodanovic

“No es para estar contento, ni para celebrar. Hay que mantener una tranquilidad importante. Lo hemos dicho en más de una vez, esto nunca ha sido una revancha o ha tenido un ánimo de venganza. Lo único que hemos procurado hacer como municipio es buscar justicia, y nos parece que la medida cautelar adoptada ayer es lo que corresponde ante la gravedad de los delitos cometidos, ante el enorme perjuicio que tuvieron en la vida de miles de vecinos de Maipú”, afirmó.

Tras insistir en que dicha medida era la más ajustada a derecho en la causa que se persigue en contra de Barriga y otros cuatro funcionarios que trabajaron bajo su administración comunal, Vodanovic fue consultado por uno de los periodistas que estuvo en su punto de prensa respecto de las imágenes que ayer quedaron plasmadas en diversas plataformas y señales televisivas, de Barriga siendo trasladada desde el tribunal a la cárcel de San Miguel, ya esposada.

“Alcalde Vodanovic. ¿Cómo tomó usted la imagen fuerte de la exalcaldesa esposada, partiendo ya a la cárcel de San Miguel ahí, en el tribunal? Que es una imagen bien fuerte, es una mujer”, le consultaron al alcalde, quien si bien reconoció la dureza de la misma, insistió en que ella era una consecuencia de los delitos imputados a la exjefa comunal.

“Yo creo que es importante aclararlo. Si usted me lo pregunta desde el punto de vista más humano, por cierto que yo no me alegro, ni lo celebro. Creo que no es una imagen bonita para nadie, es algo que ojalá nunca hubiese ocurrido, pero es la imagen que corresponde”, señaló.

“Acá se hizo mucho daño. Acá no hay un ensañamiento. Acá yo creo que uno tiene que hacerse responsable de sus actos, y es muy importante que como sociedad, ante la comisión de delitos graves hayan sanciones ejemplificadoras, se vea que las instituciones funcionan”, finalizó.