“¡Cállate desgraciado!”: Romina Sáez protagonizó un conflicto antes de visitar a Cathy Barriga en la cárcel

Una de las excompañeras de Cathy Barriga en el difunto programa juvenil “Mekano”, fue Romina Sáez. Ella se dirigió a la Cárcel de San Miguel para visitar a su amiga, quien se encuentra cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva desde el pasado martes 12 de noviembre.

PUBLICIDAD

Sin embargo, su visita no estuvo exenta de polémicas, ya que la abogada se enfrascó en un conflicto mientras estaba en la fila con un hombre que estaba esperando a Joaquín Lavín León para gritarle un par de cosas.

El periodista del programa de Canal 13, “Hay que decirlo”, José Aguilar, relató que “hubo altercados con la gente, vino un hombre a increpar a Joaquín Lavín León, y Romina tiró agua, gritó improperios, tuvo conflictos con la prensa, fue bien caótico”.

“Llegó con su madre a eso de las 1 de la tarde, llegaron solas, hicieron la fila para entrar a la visita, y una persona que estaba esperando a Joaquín, comenzó a increparlo, y en eso, en defensa de él comienza a tirar agua, insultarlo y en eso se forma una bataola. La gente que estaba acá comenzó a tirarle bebida y agua a la prensa”, añadió.

En el espacio mostraron imágenes del momento en que Romina comenzó a discutir con el hombre. Ella se inclinó para gritarle, mientras estaba apoyada en una baranda. “¡La vida tiene muchas vueltas! ¡Ojalá no necesites abogado!”, exclamaba mientras su madre que estaba a su lado tiraba agua. Sáez agarró la botella y le tiró agua. “¡Cállate desgraciado!”, vociferó antes de arrojarle la botella.

Posteriormente, mostraron al hombre que le gritaba a Joaquín Lavín, decía: “¡Deberías estar trabajando! ¡Zángano!”.

Romina Sáez Captura: Hay que decirlo de Canal 13

Las declaraciones de Romina Sáez una vez que salió de la visita

Una vez que salió Romina Sáez tras visitar a Cathy Barriga, ella prestó unas declaraciones a la prensa en donde se refirió a cómo vio a la exalcaldesa de Maipú. “Está tranquila, está bien. Está igual que todo el resto de las reclusas, duerme en las mismas camas que el resto, tiene todo igual que el resto, los mismos baños, como cualquier imputada, como cualquier persona“, señaló.

PUBLICIDAD

“Esto no es Capitán Yáber, ella no tiene las condiciones que tienen los hombres, hay una discriminación tremenda. Ella está igual que el resto, no hay distinción, ella está con personas que han cometido muchos delitos y cosas bastante graves (...) La están tratando bien. Le dimos mucho cariño“, cerró.