“Detenido en tránsito” en cuartel policial: audiencia de Manuel Monsalve se suspende hasta el martes 19 de noviembre a petición de su defensa

En calidad de “detenido en tránsito” en un cuartel policial quedará hasta el próximo martes 19 de noviembre el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, luego que el magistrado Mario Cayul, del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acogiera la solicitud de la defensa, para tener más tiempo para elaborar sus argumentos, luego de la formalización por los delitos de violación y abuso sexual realizada este viernes 15 de noviembre y por lo que la fiscalía pidió prisión preventiva.

En ese sentido, el magistrado Mario Cayul explicó que “por cautela de garantías, para asegurar una defensa efectiva y técnica para el imputado voy a hacer este receso de no continuar mañana o el lunes que sería lo normal”, dejando la reanudación del debate para el martes a las 09:00 horas.

A lo anterior, el magistrado agregó que Manuel Monsalve continuará detenido, es decir, que no volverá a su casa en la ciudad de Viña del Mar, indicando que “evidentemente que la privación de libertad del imputado se mantiene, pero no en una cárcel pública, voy a disponer que su privación de libertad, del detenido en tránsito va a ser en una unidad policial”.

Esta decisión se tomó principalmente porque todavía no se ha discutido si Monsalve quedará o no con la medida cautelar de prisión preventiva que pide el Ministerio Público, mientras que la abogada de la denunciante no ha intervenido en ese sentido.

Finalmente, y antes de dar por terminada la audiencia de este viernes, el juez de garantía señaló que la causa “ya no es confidencial ni reservada, salvo los datos en particular de la víctima y cualquier otro dato que tenga que ver con su individualización”.

Entrega de videos se hará el lunes

En tanto, la defensa también pidió que se le entregaran los videos que la Fiscalía iba a exhibir en la audiencia, material que según indicaron los persecutores de la Fiscalía Centro Norte, se producirá el próximo lunes.

Además, el persecutor Xavier Armendáriz solicitó al juez que le preguntara directamente a Manuel Monsalve si entendía todo lo que había ocurrido, pidiendo escuchar la voz del exsubsecretario imputado.

Así, el magistrado le preguntó si “¿está consciente que va a quedar detenido? Es una petición que dice relación con la petición de su defensa para tener más tiempo”, indicó, ante lo cual Monsalve respondió escuetamente que “sí magistrado, estoy totalmente consciente”.