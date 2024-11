“Las escaleras pasadas a...”: Usuarios de Metro de Santiago denuncian olor a orina en distintas estaciones

17 de Septiembre de 2018 / SANTIAGO Lunes, 8:43 am. Vista del andén y del metro en la estación Los Héroes de la ínea 1, con muy baja afluencia de gente, durante este lunes de fiestas patrias.

Sin duda alguna el medio de transporte más elegido por los chilenos para la movilización diaria es el Metro de Santiago. Sin ir más lejos, durante el mes de julio de este año fueron 54,7 millones de personas las que utilizaron las dependencias, algo que significó una variación interanual del 10,3% según el Boletín de Transporte y Comunicaciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Pero como no todo puede ser color de rosas en esta vida, en el último tiempo varios usuarios se han quejado por un hecho particular, que si bien no es algo nuevo, se ha incrementado: rastros de pipí y olor a orina en diversas estaciones del Metro.

Esto se ha materializado a través de redes sociales, debido a que usuarios han denunciado estas situaciones. De hecho, dentro de las estaciones que suenan entre los cibernautas está una de los lugares de combinaciones más transitados: Baquedano.

“ Toda mi vida viajé en Metro, pero nunca me había tocado subir escaleras rezumadas de orina . El cambio cultural que vive Chile es heavy y no tiene nada de enriquecimiento o algo que se le parezca”, fue sincero un usuario de X.

Sumado a este reclamo, otra tweetera hizo su descargo: “leí un tweet sobre el olor a pipí en el metro y debo decir que es cada día más insoportable. El otro día pasando por Metro Quilín, las escaleras pasadas a meao, pero una weá insoportable. Antes olía así afuera pero por alguna razón ahora los weoncitos mean adentro”.

Aunque surgió un comentario un tanto más constructivo, el cual hacía alusión a la falta y necesidad de espacios para poder orinar tranquilamente, sin dañar las instalaciones si generando una ambiente de desagrado a la hora de utilizar el Metro: “ En Santiago falta infraestructura de baño público, especialmente en los metros. No es para justificar los que orinan en espacio publico., pero ningún lugar te presta el baño . Una vez andaba en auto y tuve que pagar 5 lucas a un trabajador de Copec para que me prestara su baño de empleado”.

¿Qué dicen desde la empresa?

Frente a este tema que afecta, principalmente, a los usuarios, desde Metro de Santiago aseguran tener un equipo de limpieza 24/7 para situaciones como estas: “La empresa cuenta con personal que trabaja de día y de noche, 24/7, para mantener la red de Metro en óptimas condiciones de limpieza, activando distintos planes de acción, ya sea con los equipos de aseo general o con las cuadrillas anti-grafitis que le han devuelto una cara más amable a algunas estaciones que habían sido vandalizadas”.