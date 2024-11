Conductor de aplicación fue agredido por pasajera: "Me dice que me vaya a mi país, que soy del Tren de Aragua”

Un insólito episodio de violencia quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales. El protagonista es Deivis Agüero, un conductor venezolano de una aplicación de transporte, quien fue agredido física y verbalmente por una pasajera chilena, sin motivo aparente.

El incidente ocurrió el jueves al mediodía, cuando el conductor llegó a recoger a la joven para llevarla a su destino. En ese momento, y según quedó registrado en la cámara de seguridad, le pidió a la pasajera sentarse en el asiento del copiloto, una medida que él asegura tomar para evitar problemas legales relacionados con el uso de estas aplicaciones en el país.

Sin embargo, la mujer no se lo tomó de buena forma, y al tomar asiento comenzó a insultar al conductor e incluso lo golpeó en el rostro en reiteradas ocasiones.

“Yo llegué al destino a buscarla y le pedí que se sentara adelante. De repente comenzó a insultarme. No entendí qué le pasaba, pero no me esperaba algo así”, relató Agüero en declaraciones a Meganoticias.

“Es xenofobia”

El video del incidente muestra a la pasajera, quien asegura ser menor de edad, lanzando comentarios ofensivos y amenazantes. “No me podís subir adelante a la fuerza”, señala la pasajera en el video, para luego exigir que la llevaran a su destino, amenazando con que, de lo contrario, llamaría a Carabineros.

“Váyase a su país a delinquir. Voy a llamar a Carabineros por acoso sexual”, se escucha decir a la joven quien acusó al conductor de pertenecer al Tren de Aragua, una peligrosa organización criminal.

“Claro que es xenofobia, porque ella me dice que me vaya a mi país y que soy del Tren de Aragua. Le respondí que una persona de esa organización no estaría trabajando en un auto, sino haciendo cosas malas. Yo solo trato de llevar sustento a mi familia”, expresó Agüero, quien llegó a Chile en 2019 buscando un futuro mejor para sus hijas.

Además de los insultos, la mujer golpeó al conductor en al menos dos ocasiones. Sin embargo, Agüero optó por no reaccionar, buscando evitar que la situación escalara. “Yo nunca llegué a faltarle el respeto. Además, yo le dije que yo también tenía hijas y soy incapaz de eso”, señaló el afectado.

Tras el incidente, Agüero presentó una denuncia ante la Policía de Investigaciones (PDI), esperando que se tomen medidas para garantizar justicia. Hasta el momento, no se ha confirmado la identidad de la pasajera, quien afirmó ser menor de edad en el video.