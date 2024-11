“Me dice que después del segundo pisco sour ya no se acordaba de nada”: Presidente Boric declara ante fiscalía por Caso Monsalve

En medio de la investigación que mantiene al exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, bajo arresto, se reveló la declaración oficial del Presidente Gabriel Boric, quien tuvo un papel clave en los momentos previos a la renuncia de Monsalve. Según lo informado por The Clinic, el Mandatario detalló ante el Ministerio Público cómo se enteró del caso y su diálogo con el exfuncionario.

Monsalve, que será formalizado este martes, permanece recluido en un calabozo de la Policía de Investigaciones (PDI), mientras se avanza en la investigación sobre las acusaciones en su contra. En medio de este proceso, el mandatario compartió con el Ministerio Público su versión sobre los hechos, particularmente sobre la conversación que tuvo con Monsalve el día en que el ex subsecretario presentó su renuncia al cargo.

“Tomé conocimiento de que existía una denuncia por abuso sexual y violación en contra del exsubsecretario Monsalve el día martes 15 de octubre alrededor de las 16:00 hrs., por habérmelo así indicado la Ministra del Interior Carolina Tohá. Además me informa que existía una investigación de la PDI por el acceso de él a cámaras de seguridad del hotel a propósito de ese hecho”, relató Boric, detallando que en esa reunión le explicó a Monsalve que la denuncia en su contra, así como la investigación en curso, hacían incompatible su permanencia en el cargo.

“Yo ya había decidido que él tenía que dejar el cargo. Por ello, converso alrededor de las 14:30 hrs con él y la ministra Tohá aquí en La Moneda, a solas. Sobre su continuidad, me señaló que su abogado le dijo que no era bueno, pues podía entenderse como indicio de culpabilidad y yo le dije que en mi criterio era incompatible la denuncia y su respectiva investigación con el ejercicio de su cargo. Me indicó que OK, así lo haría y es así como renuncia al cargo. La ministra Tohá no intervino pero habíamos conversado previamente y estábamos de acuerdo en este punto”, declaró el actual jefe de Estado.

Monsalve, según Boric, accedió a renunciar tras esa conversación. Además, aseguró que le indicó personalmente que “no debía hacer defensa de su persona en relación al caso en La Moneda sino solo notificar que yo había aceptado su renuncia al cargo de subsecretario”. Así, Monsalve formalizó su salida.

Tras esta conversación, el Presidente Boric aseguró que no sostuvo más comunicación con el exsubsecretario “por ninguna vía”.

Los hechos que se le imputan a Monsalve

El incidente que complica al exsubsecretario del Interior ocurrieron entre el 22 y 23 de septiembre, cuando Monsalve compartió una cena con una funcionaria de su subsecretaría en el restaurante peruano “Ají Seco Místico”. Según lo relatado por Boric, Monsalve admitió que, después de consumir varios pisco sour, perdió la noción de los hechos.

“Me dice que el día 22 de septiembre pasado, salió a almorzar con una funcionaria de la subsecretaría a un restaurant y que después del 2º pisco sour ya no se acordaba de nada, hasta que despertó con ella a las 06:30 en la cama de su hotel. Me indicó además que había tenido una reunión previa con ella el 1 de septiembre, en que habían salido, según recuerdo al costanera center”, indicó Boric en su declaración. Además, aseguró que Monsalve le expresó preocupación por la posibilidad de haber sido drogado, aunque descartó haber sido víctima de un robo.

“Monsalve me señaló también que estaba preocupado por si lo habían drogado o algo similar. Le consulté si le habían robado algo, y me dijo que no (…) me señaló que cuando despertó en el hotel con la denunciante ambos coincidían en que no se acordaban de nada. Me señaló que estaban ambos en la misma cama, pero no me dijo en qué circunstancias”, declaró el mandatario.

“En toda la conversación que tuve con él, me indicó que no tenía ninguna relación sexo afectiva con ella”, añadió.

En tanto, Monsalve permanece detenido en el cuartel policial, durmiendo en un calabozo bajo estricta vigilancia, en tanto el proceso judicial avanza. La continuación de su formalización está programada para este martes, cuando se espera que se entreguen más detalles sobre los cargos que enfrenta.