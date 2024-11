Caso Monsalve: jefe de gabinete del exsubsecretario contó que la exautoridad “creía que tanto él como ella iban a poder recuperar la memoria”

Días después de que se iniciara la formalización del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve por los delitos de abuso sexual y violación en contra de una funcionaria asesora de la misma cartera en La Moneda, se han ido conociendo más antecedentes de todo lo que ocurrió antes de la polémica renuncia de la exautoridad al cargo.

En ese sentido, se conoció qué dijo el exjefe de gabinete de Monsalve, Gabriel de la Fuente, quien relató las dudas que le surgieron cuando la exautoridad le relató lo que ocurrió con la denunciante, antes incluso de que existiera una denuncia ante la justicia.

Así, una de las cosas que llama la atención es que en todo momento, De la Fuente destacó que Monsalve “de nada se acordaba”.

Las dudas de Gabriel de la Fuente

De acuerdo a lo consignado por el diario El Mercurio, que tuvo acceso a los dichos del exjefe de gabinete de Monsalve, cuando tuvo esa conversación con la exautoridad, le planteó una serie de dudas, entre ellas si había tenido relaciones sexuales con la joven.

“Si tuvo relaciones sexuales con ella, y me dice que no, que no tuvo; le pregunté que cómo le constaba eso y dijo que no le constaba”, señaló, agregando que también le preguntó “Cómo habían llegado hasta ahí y me dice que no se acuerda; si lo había hablado con ella y qué le había respondido, que tampoco se acordaba... de nada se acordaba”.

En tanto, De la Fuente le habría planteado “el tema de cómo tenía ese tipo de vinculaciones con funcionarios, lo que me parecía impropio”.

Y en ese contexto le habría preguntado por qué dejó pasar tantos días para hablar del tema con alguien. “Por qué, si habían pasado tantos días, se había gurardado esta situación (...) él señaló algo como que creía que tanto él como ella iban a poder recuperar la memoria y, a partir de saber lo que había ocurrido en esas horas, saber cómo actuar”.

En cuanto a la joven denunciante, el exjefe de gabinete indicó que “tuve muy poco contacto con ella... era una chica muy parca, corta de genio, de pocas palabras. Lo poco que conocí de su trabajo es que era muy eficiente”.

Mientras que sobre el cambio de funciones de la joven, de acuerdo a lo señalado por Gabriel de la Fuente, se produjo “a partir de la vuelta de vacaciones de Monsalve... Manuel pidió que lo acompañara y que fuera la persona que iba a estar a cargo de levantar las actas de las reuniones, acompañarlo y si habñia que ir a alguna parte fuera de Santiago, tenía que ir con él. Esto ocurrió solo una vez”, puntualizó.

Por otra parte, la formalización a Manuel Monsalve por los delitos de violación y abuso sexual continuará este martes 19 de noviembre a las 09:00 horas en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.