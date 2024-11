Gobierno defiende a Boric en lío Monsalve

El Presidente, Gabriel Boric, está en Brasil, pero en Santiago el Gobierno se apuró en apoyar su declaración ante la Fiscalía como testigo en el Caso Monsalve y descartar que el mandatario haya cambiado su versión desde aquella que dio en una larga conferencia de prensa a mediados de octubre y la que entregó a los investigadores. En general, las versiones son similares y sólo difieren en detalles, aunque la oposición mantuvo las críticas en torno a cuánto sabía y, en especial, cuánto se demoró en solicitarle la renuncia al exsubsecretario.

En octubre, Boric indicó que el martes por la noche, cuando citó a Monsalve, le dijo que su “cargo está a disposición”, mientras que a la Fiscalía, según develó The Clinic, declaró que tenía la decisión tomada el jueves, “alrededor de las 14:30 horas”, tras lo cual Monsalve renunció.

Y sobre el detalle, ante los periodistas indicó que sólo “tuve conocimiento de una denuncia, no del contenido”, pero a los persecutores expuso que Monsalve, en la primera reunión, le habló de la salida con una funcionaria, del restaurant, “de los pisco sour, de que no se acordaba de nada, hasta que despertó con ella. Y que había tenido una reunión previa, el 1 de septiembre”.

En octubre, Boric indicó que el exsubsecretario le habría dicho que él mismo había mirado las cámaras y a la Fiscalía, que Monsalve había pedido a la jefa de Inteligencia de la PDI revisarlas.

Además, El Mercurio publicó la declaración ante el Ministerio Público del exjefe de Gabinete de Monsalve, Gabriel de la Fuente, quien expuso que el exsubsecretario les dijo cuatro días antes de que se pusiera la denuncia que “les voy a contar algo grave”, para luego detallarles a los presentes la salida con la víctima, pero les habría indicado que “a partir del segundo pisco sour no se acuerda de nada”, para agregar que “creo que me drogaron”. De la Fuente expresó: “Le pregunté si tuvo relaciones sexuales y me dice que no, pero que no le constaba”. Además, asegura que el entonces subsecretario negó otro encuentro.

El exasesor confirmó que las funciones de la acusadora “sí cambiaron, Manuel pidió que lo acompañara fuera de Santiago” y que Monsalve le mostró imágenes de seguridad del hotel donde “no se ve que caminen como borrachos”.

También se conocieron las declaraciones de la compañera de trabajo Ilse Sepúlveda, la periodista que ha sido sindicada como quien habría amenazado a la víctima una vez que le comentó lo que le habría sucedido. De acuerdo a La Tercera, Sepúlveda reconoce que “le pude haber dicho que se fuera del país, pero para ayudarle”.

Más allá de las versiones y de los dichos del Presidente Boric, la ministra vocera (s), Jeannette Jara, manifestó que las declaración -filtrada por The Clinic- del Presidente “es absolutamente coherente con lo que había señalado públicamente. No corresponde hacer ningún otro tipo de interpretaciones” y sobre el caso de la presunta violación, indicó que “es hora de que Monsalve responda”.

El actual subsecretario del Interior, Luis Cordero, manifestó que “no hay que confundir lo que se puede expresar en un punto de prensa a lo que corresponde a una declaración a un fiscal. Buscar diferencias artificiosamente es desnaturalizar el propósito del Presidente y generar una discusión artificial”.