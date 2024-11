“Pertenece a la clase de los más astutos”: Inspector Vallejo desentraña supuesta estrategia de Manuel Monsalve para evadir la justicia

Este martes continuará el proceso de formalización en contra del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien enfrenta acusaciones por el delito de violación interpuesta por una exasesora. El caso, sin duda, ha sido blanco de comentarios y opiniones en redes sociales, entre ellos, el análisis del conocido Inspector Vallejo.

El expolicía, José Miguel Vallejo, más conocido como Inspector Vallejo, utilizó su cuenta de X para desentrañar lo que considera una “planificada estrategia” del acusado para evitar una condena.

Según Vallejo, Monsalve habría optado por una línea de defensa basada en la “amnesia circunstancial”, argumentando no recordar los eventos ocurridos durante la noche en cuestión. “La estrategia de Monsalve no es tan disparatada como parece. Se basa en insistir en la ‘amnesia circunstancial’, en tanto no sea comprobable la violación”, señaló Vallejo.

El expolicía agregó que esta táctica podría resultar más efectiva al combinarse con la posible falta de memoria de la presunta víctima, lo que debilitaría las pruebas en el caso. “Algo más conveniente aún si se suma a la ‘amnesia’ de la presunta víctima, la del eventual victimario. El requisito sustancial sigue estando en que la violación no pueda ser probada”, explicó.

Vallejo también vinculó la estrategia actual de Monsalve con un caso previo que involucró al exalcalde de Los Álamos, Cristian Reinao, acusado de delitos sexuales bajo circunstancias similares. Según el análisis del expolicía, Monsalve habría tomado como referencia ese precedente para construir su defensa.

“Nace, a mi modo de ver, de una ‘modificación’ de lo que vio de primera mano cuando alojaba en su casa de Los Álamos a su colega y compañero de partido, el exalcalde Reinao, acusado, entre otras violaciones, de haber accedido a una mujer que quedó inconsciente con alcohol en un pub”, detalló el excomisario.

En sus declaraciones, Vallejo fue enfático al calificar al exsubsecretario como un hombre meticuloso y calculador. “Quien diga que se trata de una estrategia poco inteligente, me temo que sabe poco de la criminología que rodea los delitos sexuales y menos aún de la psicopatía de algunos denunciados. Monsalve, indubitablemente, pertenece a la clase de los más astutos. Y también, de los planeadores más fríos”, afirmó.

La defensa de Monsalve, hasta el momento, se ha mantenido firme en la búsqueda de evitar la prisión preventiva para el ex subsecretario, y han insistido en la supuesta “inocencia” del acusado.