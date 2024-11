Senador Ossandón y salida de Germán Codina de Puente Alto: “Es como un ratón que arrancó del barco”

El senador de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón, abordó los resultados de la última elección municipal en la comuna de Puente Alto y aseguró que la falta de votos de Karla Rubilar es una “tremenda derrota de Codina”, agregando que el triunfo de Matías Toledo es consecuencia de años de trabajo en el territorio, argumentando que “lo que pasa es que el alcalde (Codina) dejó botado el territorio. Estaba preocupado de ser candidato presidencial y dejó botada la casa”.

En entrevista con La Tercera, Ossandón afirmó que “Codina cuando pierde y hasta el día de hoy, nunca se juntó con Matías Toledo, nunca se quedó ahí para poder darle un sustento y estabilidad a los funcionarios que llevan cuántos años trabajando con él”.

Añadiendo el senador de RN que “éste es como un ratón que arrancó del barco que se estaba hundiendo y los funcionarios sienten desolación”.

Manuel José Ossandón retrucó que Germán Codina “arrancó, si no se quedó, no fue nunca más. O sea, iba a un par de cosas, pero aquí no hubo ninguna reunión formal de él con Toledo para tratar de darle estabilidad y defender a los trabajadores”.

Carter “no tiene piso”

El senador de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón, en tanto, sostuvo que no hay “ningún candidato que sea capaz de pararse en una primaria de verdad, frente a Evelyn Matthei”.

Ossandón agregó que “Carter tiene un problema serio que es demostrar que en el proceso, en la querella que él tuvo, no hubo nada raro. Lo otro es que no tiene piso para ir a una primaria. Por lo menos en Renovación Nacional no tiene piso”.

“En el fondo, hoy en día la única persona que está en posición de una presidencial es Matthei. Pueden pasar muchas cosas, uno nunca sabe, pero Carter no tiene ninguna posibilidad”, sentenció el senador de RN.