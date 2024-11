Caminando desorientada: Liberan video de denunciante de Monsalve bajando del taxi e intentando escapar

A casi dos meses del encuentro extra laboral entre Manuel Monsalve y su denunciante, comienzan a revelarse nuevos antecedentes de la cita que terminó en una denuncia por violación. Primero fue el informe revelado por la PDI respecto al cronograma de lo que pasó la tarde y noche del 22 de septiembre. Ahora, se liberó un video.

El registro muestra el momento que el taxi donde se trasladaba el exsubsrecretario del Interior junto a la mujer se detiene y ella se baja y comienza a caminar por la calle contra el tránsito vehicular, con claros signos de estar desorientada y querer escapar.

“A las 23:34 el taxi se detuvo. Eso consta en imágenes de cámaras de seguridad recopiladas por la PDI...el taxi se detuvo, y lo que muestran las cámaras de seguridad es que ella baja del Toyota Yaris y comienza a caminar de espalda. Luego baja a la calle y camina en dirección a los vehículos levantando sus manos. El semáforo estaba en luz verde y los vehículos que transitaban al oriente tuvieron que reducir la velocidad para no atropellarla”, describió el informe publicado por The Clinic

En el video, se ve también a Monsalve caminado rápido hacia la joven, para llevarla de regreso al vehículo.

“Monsalve también se baja del auto, va hacía ella, la toma aparentemente de un brazo y la vuelve a subir al taxi. Esto pasó en poco más de un minuto y medio. A las 23:35 el taxi retomó su marcha hacia el hotel”, escribió el citado medio.

Esa acción fue considerada para algunos como una clara muestra de que él no se encontraba tan desorientado ni inconsciente producto de la ingesta de pisco sour, como él declaró inicialmente.

Denunciante agradeció prisión preventiva

La abogada querellante, María Elena Santibañez, entregó sus impresiones respecto a la determinación de la Justicia de decretar la prisión preventiva para el imputado.

“Hablé con mi representada y estaba muy emocionada, muy agradecida además, con la Fiscalía y en particular con quienes hemos sido su equipo jurídica...Estaba muy emocionada por lo que ha pasado. Hablé recién con ella. Evidentemente que ella no está bien, lo he señalado en diferentes oportunidades, está con tratamiento sicológico, con medicación para poder dormir, pero entiendo que esto viene a confortarla en algo para lo que viene, yo estoy muy preocupada por su estado anímico”.