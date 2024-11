Gendarmes alertan problemas de seguridad en cárcel donde está Monsalve: “La semana pasada fuimos vulnerados por una cuchara”

El lugar de reclusión en que quedaría el exsubsecretario del Interior fue tema antes de que el 7° Juzgado de Garantía de Santiago decidiera acoger la solicitud de la Fiscalía Centro Norte, que formalizó a Manuel Monsalve como autor de los delitos de violación y abuso sexual contra una funcionaria de la Subsecretaría, principalmente, por el rol que cumplía el imputado respecto de la persecución del crimen organizado.

Monsalve ingresó a la cárcel de Rancagua a las 01:25 horas del miércoles 20 de noviembre, luego de una extensa jornada de formalización y después que el magistrado Mario Cayul considerara su libertad como un “peligro para la seguridad de la sociedad”, siendo “derivado al módulo de la unidad penal, determinado conforme a su clasificación”, indicó Gendarmería por medio de un comunicado.

El exsubsecretario del Interior se encuentra en el módulo 86, el mismo donde estuvo el exfutbolista Jorge Valdivia y donde cumple condena por abuso sexual infantil reiterado Eduardo Macaya, el padre del senador y expresidente de la UDI, Javier Macaya, quien fue condenado a seis años de cárcel.

Sin embargo, el dirigente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), César Guzmán, aseguró que existen serios riesgos de seguridad para Manuel Monsalve en la cárcel de Rancagua.

En entrevista con Radio Bío Bío, Guzmán acusó falta de mantención por parte de la concesionaria del recinto penitenciario, asegurando que “la empresa Siges, que es la empresa que está a cargo de la de mantener o reparar los daños de la cárcel, no está dando cumplimiento, ya que la semana pasada tuvimos un evento, una fuga”.

El dirigente añadió que “hubo un interno que estuvo más de tres horas en el exterior, logró fugarse y abrieron la celda con una cuchara. Entonces, cuando a nosotros nos hablan de mandar este tipo de interno o hablan de la cárcel de Rancagua como una cárcel de alta seguridad, les puedo decir que la semana pasada fuimos vulnerados por una cuchara”.

En ese sentido, el dirigente nacional de la Anfup advirtió que “el interno Monsalve es una persona que luchó contra el crimen organizado y esta cárcel nosotros tenemos un porcentaje no menor de internos que pertenecen al crimen organizado”. Por lo tanto, “imagínate que abran una celda, que vayan y quieran agredirlo. Para nosotros es un problema, porque no tenemos el personal adecuado para tenerle custodias directas, porque custodia directa aquí no va a tener”, sentenció.