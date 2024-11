Segunda vuelta de gobernadores regionales: ¿es obligatorio ir a votar el domingo 24 de noviembre y qué pasa si no lo hago?

Este domingo 24 de noviembre, los habitantes de 11 de las 16 regiones del país tendrán que volver a votar, debido a que se realiza la segunda vuelta para elegir a los gobernadores regionales, voto que al igual que hace un mes, es de caracter obligatorio.

En ese sentido, desde el Servicio Electoral (Servel) recordaron que quienes no puedan ir a votar tendrán que excusarse, ya sea ante Carabineros el mismo día de la elección -opción para quienes estén a más de 200 kilómetros de su lugar de votación-, o cuando sean citados por el Juez de Policía Local.

Las excusas válidas para no votar son:

Encontrarse enfermo.

Estar ausente del país o en una localidad ubicada a más de 200 kilómetros del local de votación,

del local de votación, O no poder cumplir con su obligación por otro impedimento grave debidamente acreditado.

Así, quienes no asistan a votar y no tengan una excusa válida para no hacerlo, arriesgan una multa a beneficio municipal de 0,5 unidades tributarias mensuales, es decir de $33.280, la que será dictaminada por el Juez de Policía Local.

Por otra parte, quienes fueron vocales de mesa en las elecciones del pasado 26 y 27 de octubre tendrán que volver a realizar la labor este domingo 24 de noviembre, arriesgando al igual que en esa ocasión, una multa si no lo hacen.

Recuerda que puedes revisar tu local de votación y cuál es tu mesa en el enlace consulta.servel.cl.

Estas son las 11 regiones donde hay elecciones este domingo:

Arica y Parinacota

Jorge Díaz Ibarra (DC)

(DC) Diego Paco Mamani (RN)

Antofagasta

Marcela Ximena Hernando Pérez (Partido Radical)

(Partido Radical) Ricardo Heriberto Díaz Cortes (Independiente, Por Chile y sus regiones)

Atacama

Miguel Vargas Correa (Independiente, Por Chile y sus regiones)

(Independiente, Por Chile y sus regiones) Nicolás Noman Garrido (UDI)

Coquimbo

Javier Andrés Vega Ortiz (PC)

(PC) Cristóbal Julia De La Vega (Independiente, Chile Vamos)

Valparaíso

Rodrigo Eduardo Alexis Mundana Cabrera (Independiente, Por Chile y sus regiones)

(Independiente, Por Chile y sus regiones) María José Hoffmann Opazo (UDI)

Metropolitana

Francisco Orrego Gutiérrez (RN)

(RN) Claudio Orrego Larraín (Independiente)

O’Higgins

Pablo Silva Amaya (PS)

(PS) Fernando Ugarte Tejeda (Republicano)

Maule

Cristina Bravo Castro (DC)

(DC) Pedro Pablo Alvarez-Salamanca Ramírez (UDI)

Biobío

Alejandro Navarro Brain (Independiente. Regiones verdes liberales)

(Independiente. Regiones verdes liberales) Sergio Giacaman García (Independientes)

La Araucanía

Luciano Rivas Stepke (Independiente, Chile Vamos)

(Independiente, Chile Vamos) René Saffirio Espinoza (Independiente)

Los Lagos