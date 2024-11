“Se pone agresivo... me empieza a ahorcar”: Conserje fue agredido por hombre al interior de un edificio en Santiago

Sí, tal como lo leyó en el titular. Y aunque sea increíble, en las últimas horas un registro en video se ha viralizado por las redes sociales, el cual deja ver a un hombre, al interior de un edificio de la capital, quien ahorcó y amenazó de muerte al conserje de turno de la comunidad.

PUBLICIDAD

En específico, este hecho –del pasado domingo– ocurrió en un inmueble ubicado en Avenida Portugal, Santiago Centro. Pero eso no es todo, pues, pese al deplorable actuar del señor, ni siquiera sería residente, sino la pareja de una propietaria.

Fue gracias a las cámaras de seguridad del recinto que esta situación pudo quedar en evidencia, mostrando el momento exacto en que el hombre increpó al trabajador.

Presuntamente, esto habría ocurrido a raíz de un rayado de auto de manos del conserje, cuando estacionaba el vehículo del sujeto . De esta manera, la víctima denunció el uso de un cacho de chicha, el cual habría utilizado para amenazarlo de muerte, advirtiendo que se lo iba a enterrar.

Palabras del agresor

En su defensa, el hombre aludido descartó haber agredido al conserje, aseverando que él sí dañó su vehículo.

La voz del trabajador del edificio

En conversación con Meganoticias, el conserje sostuvo que “ como yo no le presto la atención que él exige, me indica que va a pasar y me va a pegar. Que me va a sacar del trabajo . Yo no le di importancia, pero entra y me golpea en la cabeza. Me paro y le digo que salga y me dice puros improperios. Me empuja, se pone más agresivo y me caigo. Me empieza a ahorcar”.

“Nunca había tenido algo tan fuerte acá en la torre. Yo sabía que era agresivo y que tenía muchos vehículos, pero no era tema mío”, aseveró.

El antecedente del caso

Tristemente, esta no sería la primera vez que el hombre es violento con el conserje, puesto que, según lo que indicó, el hombre –en agosto pasado– lo habría escupido, además de agredir al administrador de un edificio colindante.