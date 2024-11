“Podría quedar instalado como una figura presidenciable”: Claudio Fuentes si es que Claudio Orrego supera el 55% de preferencias en la segunda vuelta

Este domingo 24 de noviembre se realizará la segunda vuelta de gobernadores regionales. Esta jornada democrática —nuevamente de carácter obligatorio— se llevará a cabo en once regiones de Chile. Además, quienes fueron vocales de mesa durante el pasado fin de semana de 26 y 27 de octubre, deberán serlo una vez.

En específco, este día electoral se vivirá en las regiones de Arica, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Biobío, La Araucanía y Los Lagos.

Siguiendo esta línea, uno de las carreras por la gobernacion más candentes es la por la Región Metropolitana, la que se decidirá entre Claudio Orrego (ind) y Francisco Orrego (RN).

Precisamente, durante esta jornada, en Sonar Informativo, el periodista Rafael Cavada conversó con Claudio Fuentes, doctor en ciencia política, quien se refirió a estas elecciones, y además, habló sobre la posibilidad de un triunfo del actual Gobernador de la RM y sus opciones presidenciales.

“ Si Claudio Orrego obtiene sobre un 55% de los votos este domingo, podría quedar instalado como una figura presidenciable ”, aseveró el profesor de la Universidad Diego Portales (UDP).

Mensaje del Servel para los vocales

Ya de cara a la jornada dominical, Andrés Tagle, presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), hizo un llamado a los vocales a presentarse y realizar el trabajo tal como la vez anterior, ya que, en caso de no cumplirlo, arriesgan multas.

“ La democracia los necesita y los convoca nuevamente, sin vocales no tenemos elecciones y sin elecciones no hay democracia ”, dijo Tagle. Además, aseguró que por no presentarse “hay una multa importante que va de 132 mil a 532 mil pesos que lo fija el Juez de Policía Local”.

En caso de que aún no sepas si debes cumplir con este deber cívico, o bien, si eres vocal de mesa, puedes revisar esta información y más en el sitio del Servel: consulta.servel.cl.