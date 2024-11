¿Quién es Antonella Marchant? La líder narco que amenazó de muerte a Manuel Monsalve y fue amante de “narcotiktoker”

Con cerca de tres décadas de vida (29), y una condena de privación de libertad en la cárcel de Rancagua de 15 años por narcotráfico, Antonella Marchant nuevamente entró la órbita mediática luego que ayer amenazara de muerte al exsubsecretario de Interior, Manuel Monsalve, detenido en el mismo recinto penitenciario mientras se investiga la denuncia en su contra por los delitos consumados de violación y agresión sexual.

Un incidente que se produjo durante el chequeo médico que se le realizó a Monsalve en el hospital del penal rancagüino, momento que la líder de la banda de narcotraficantes “Los Marchant” aprovechó para increpar al otrora hombre fuerte de la seguridad en Chile.

El prontuario de la mujer que amenazó a Manuel Monsalve

Debido a esta situación, Gendarmería de Chile presentó una denuncia en el Ministerio Público por la “presunta amenaza al imputado Manuel Monsalve”; mientras que el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, indicó que si bien “no tenemos mayores antecedentes, son cuestiones que se están investigando y como tal, se tienen que primero investigar para saber si son amenazas reales (…) y tomar las medidas al respecto”.

¿Pero, quién es Antonella Marchant, la mujer que amenazó a Monsalve? Con tres de sus 15 años de condena carcelaria en curso, la oriunda de la comuna de Lo Espejo es parte del reconocido clan familiar de “Los Marchant”, una banda de narcotraficantes que en 2021 fue desarticulada en parte por la PDI luego del decomiso de poco más de 380 kilos de droga, avaluados en cinco mil ochocientos millones de pesos, que la propia Antonella intentó ingresar al país desde el norte de Chile.

Hermana del fallecido Diego Marchant Castro, Antonella también fue protagonista de la serie de desórdenes que se dieron durante las demoliciones de los mausoleos narcos. Uno de ellos, de su hermano, ubicado en la población José María Caro, y bautizado como “El Castillo” de Diego.

En 2023 su figura nuevamente apareció en los medios de comunicación, esta vez, sin embargo, por el asesinato de Sabrina Durán Montero (24), quien en octubre de ese año fue acribillada en Padre Hurtado a plena vista de los vecinos que por aquella mañana circulaban en el sector.

Esto, porque Marchant mantuvo una intensa relación sentimental con Durán mientras la conocida “narcotiktoker” estuvo detenida en el recinto carcelario rancagüino, amorío que se habría mantenido incluso cuando la joven consiguiera su libertad condicional. Una que finalmente acabó con su vida hace un año, en un eventual “ajuste de cuentas” ejecutado por cinco jóvenes que la acorralaron en una camioneta.

“Mi princesa preciosa, aún no puedo creer todo lo que está pasando. Sé que me estarás viendo y cuidando del lugar que estés, te amo. Te amaré por siempre mi bebé, donde sea que estés, cuídame de esta pesadilla”, fueron las palabras de Marchant, quien en su momento reconoció en sus redes sociales haber quedado impactada por el deceso de la narcotiktoker.

“Hermosa mía, aún no puedo asimilar todo esto. Saber que no te tendré más en mi vida, no puedo con tanto sufrimiento en la cápsula del tiempo”, concluyó.