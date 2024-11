Revelan en streaming de Pamela Díaz que Vidal se querelló contra mujer que lo acusó de abuso para limpiar su imagen: “No puedo entender que alguien pueda dañarte así”

Una reveladora información de Arturo Vidal entregaron este jueves en uno de los streaming de redes sociales de Pamela Díaz, donde aseguraron que el jugador de Colo Colo habría decidido tomar acciones legales en contra de la mujer que lo denunció por un supuesto abuso sexual en contra de su hermana, en el interior de un pub de la comuna de Vitacura.

La denuncia se presentó el pasado 4 de noviembre en contra de Vidal, luego que tanto el King como otros futbolistas del club albo (como Mauricio Isla, Leonardo Gil y Bruno Gutiérrez) se presentaran en el Club Mia para celebrar los cumpleaños de sus compañeros Lucas Cepeda y Vicente Pizarro.

¿Por qué se querelló Arturo Vidal?

En dicha celebración se habría dado el eventual abuso del deportista en contra de una de las jóvenes que estuvo en el local, según la denuncia que presentó en su contra la hermana de la víctima a Carabineros y personal de Seguridad Ciudadana de la comuna de Vitacura.

No puedo entender que alguien pueda dañarte de esa forma porque, ojo, si hubiera tenido un fundamento un poco mejor, Vidal obviamente hasta lo pueden sacar del plantel — Pamela Díaz

“Les puedo decir que ayer (miércoles), a las tres de la tarde, Arturo Vidal interpuso una querella en contra de la chica que lo había acusado de abuso hace dos semanas atrás, en el bar de Vitacura”, indicó la periodista Cecilia Gutiérrez en el programa “Oh! Diosas”, del canal oficial de YouTube de la Fiera.

“Él siente que esta es la única forma que tiene para limpiar su imagen. Lo hizo por sus hijos, lo hizo por su familia, lo hizo por él. Por eso les digo que no tengo mayores detalles. La querella se interpuso ayer y probablemente durante los próximos días vamos a conocer los detalles de esa querella, qué fue lo que pasó. Y por qué lo cuento, porque había mucha gente que en la ronda de preguntas, preguntaba -perdón por la redundancia- qué había pasado con Arturo Vidal con ese caso”, recordó.

La información fue valorada por Díaz, quien luego de indicar que “me parece perfecto”, recordó que en medio de la denuncia en contra del futbolista, hubo testimonios por redes sociales que lo exculparon del delito.

“Hubo una niña que habló, la que lo defendió, y ella después de defenderlo, porque dice que efectivamente no hizo nada Vidal, que ella fue con la chica porque estaba ebria, y contó un montón de detalles más, pero ahora último ella se va un poco en contra de Vidal, que es un malagradecido. Ahora yo me imagino que Vidal la va a necesitar como testigo”, señaló la Fiera, quien puso énfasis en lo acertada de la presentación de Vidal, ya que en este tipo de denuncias, y “con todo lo que ha pasado con (Manuel) Monsalve, con (Jorge) Valdivia, me imagino que hoy día es muy difícil para un hombre comprobar esta situación (inocencia) muy rápido”.

“Es que yo no puedo entender que alguien pueda dañarte de esa forma porque, ojo, si hubiera tenido un fundamento un poco mejor ella, Vidal obviamente hasta lo pueden sacar del plantel. Por último, como equipo, le hubieran dicho: ‘Sabes, nosotros le creemos a la víctima, vamos a esperar un rato. Pueden haber hecho perfectamente eso en Colo Colo”, aseguró Díaz.

“Él prefirió callar, era la final del campeonato, y ayer presentó una querella en contra de esta chica, desconozco si es en contra de ella o de su hermana también”, finalizó Gutiérrez.