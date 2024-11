Segunda vuelta de gobernadores regionales: ¿quiénes son vocales de mesa este domingo 24 de noviembre?

Durante la jornada de este domingo 24 de noviembre se realizará en 11 de las 16 regiones del país la segunda vuelta para elegir a los gobernadores regionales, por lo que las personas que están inscritas en dichas regiones tendrán que volver a las urnas para votar, ya que el voto es obligatorio, mientras que quienes fueron vocales de mesa en las elecciones del pasado 26 y 27 de octubre tendrán que repetirse la labor.

Sí, porque la segunda vuelta de los gobernadores regionales es otra votación para la misma elección anterior, motivo por el cual no hubo sorteo de nuevos vocales, por lo que quienes ya hicieron ese trabajo tendrán que volver a presentarse en sus locales de votación, los que tampoco tuvieron cambios.

En esta oportunidad además, los vocales no se reunirán el día anterior en el local de votación, por lo que tendrán que presentarse directamente a sus respectivas mesas el día de la elección, es decir, el domingo 24 de noviembre desde las 07:30 horas, ya que las mesas como se sabe, deben comenzar a funcionar a las 08:00 horas.

“La democracia los necesita...”

En ese sentido, el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), Andrés Tagle, hizo un llamado a los vocales a presentarse y realizar el trabajo tal como la vez anterior ya que de lo contrario, se exponen a multas.

“La democracia los necesita y los convoca nuevamente, sin vocales no tenemos elecciones y sin elecciones no hay democracia”, señaló Andrés Tagle, agregando que no presentarse, “hay una multa importantee que va de 132 mil a 532 mil pesos que lo fija el Juez de Policía Local”.

Las mesas receptoras de sufragios funcionan con un mínimo de tres vocales de mesa, mientras que tal como la vez anterior, quienes realicen el trabajo serán remunerados con dos tercios de UF, es decir, con cerca de 28 mil pesos a los que se le realizan los descuentos legales, dinero que es cancelado por la Tesorería General de la República a través de un depósito bancario.

Si todavía no sabes si debes votar o si quieres revisar si eres vocal de mesa, puedes revisar todos tus datos electorales en el sitio del Servel: consulta.servel.cl.