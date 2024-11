Tras condolencias por muerte de Mercedes Bulnes: Funan a diputados de oposición que rechazaron su reemplazo en la comisión de Ética

22 de noviembre de 2024/SANTIAGO En el ex congreso nacional de Santiago, se encuentran los restos mortales de la diputada Mercedes Bulnes. FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIUNO

Rechazo generó en las redes sociales las condolencias que diputados de oposición realizaron por la muerte de la diputada independiente, Mercedes Búlnes, quien padecía un cáncer, debido a que esos mismos parlamentarios rechazaron o se abstuvieron para que la legisladora fuera reemplazada en la Comisión de Ética, debido al tratamiento en que se encontraba por la enferemedad.

PUBLICIDAD

El primer rechazo por parte de la derecha se registró el 12 de junio pasado, donde se necesitaban 98 votos para que la solicitud fuera aprobada por la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, sin embargo, tan solo 68 parlamentarios estuvieron por apoyar la medida, siendo rechazada con los votos en contra de 23 diputados, mientras que otros 21 se abstuvieron.

12 de junio. Rechazan solicitud de la diputada Mercedes Búlnes para ser reemplazada en la Comisión de Ética debido a un cáncer. (X)

El segundo intento fue el pasado 7 de agosto, pero según público la propia diputada Búlnes en su cuenta de X: “Nuevamente la derecha rechazó mi reemplazo en la Comisión de Ética. ¿Quieren que la comisión no funcione? ¿Quieren que quede empatada y no se les pueda sancionar? Votando en contra de mi reemplazo, me obligan a asistir a la comisión a pesar de mi tratamiento y enfermedad. La votación resultó en 73 votos a favor, 50 en contra y 17 abstenciones, insuficiente para alcanzar los 93 votos necesarios”.

“Saben que estoy enferma, saben que mi enfermedad es larga y difícil, saben que por lo menos en un mes o dos meses no voy a poder asistir a la cámara por mis licencias. ¿Y por qué rechazan?”, señaló en su oportunidad.

7 de agosto. Rechazan solicitud de la diputada Mercedes Búlnes para ser reemplazada en la Comisión de Ética debido a un cáncer. (X)

El 10 de septiembre pasado, en tanto, Mercedes Búlnes publicó en su cuenta de X: “Llevo 3 meses con tratamiento contra el cáncer entre quimioterapias y cirugias. Sin embargo, esto a la derecha no le impide rechazar mi reemplazo en la Comisión de Ética de la Cámara para que esta pueda funcionar con normalidad. ¿No tienen límites? ¿Así hacen política?”

Rechazo al pareo

Pero no solo fue el frustrado reemplazo en la Comisión de Ética lo que despertó los cuestionamientos contra los diputados de oposición, sino que también el rechazo de la derecha a que la diputada Mercedes Búlnes pudiera parearse el pasado 10 de octubre, día en que se votó en la Cámara de Diputados la acusación constitucional contra la ministra del Interior, Carolina Tohá, obligándola a asistir al Congreso.

Mercedes Bulnes había mantenido un pareo con la diputada Paula Labra, independiente RN, quien también se encuentra enfrentando una enfermedad similar. Sin embargo, la parlamentaria opositora decidió estar presente para votar el libelo.

Diputados funados

Entre los diputados de oposición que fueron funados en redes sociales por sus condolencias y votos en contra, están el parlamentario del Partido Republicano, Luis Sánchez; el militante de Renovación Nacional, Diego Schalper y la independiente, Erika Olivera, quien se abstuvo en ambas votaciones respecto del reemplazo de Búlnes.