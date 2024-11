Defensa de Monsalve dijo desconocer existencia de “nuevas amenazas” que habría motivado traslado a Capitán Yáber

Este sábado, Gendarmería de Chile justificó el traslado de Manuel Monsalve desde la Cárcel de Rancagua al anexo penitenciario Capitán Yáber, argumentando la existencia de “nuevos antecedentes” relacionados con amenazas en su contra. Sin embargo, Lino Disi, abogado del exsubsecretario del Interior, aseguró no tener conocimiento de estas presuntas nuevas amenazas.

PUBLICIDAD

El traslado de Monsalve, formalizado por los delitos de abuso sexual y violación, se produjo inicialmente tras un incidente con Antonella Marchant, líder de una peligrosa banda criminal. Marchant, quien cumple condena en Rancagua, habría insultado al exsubsecretario y amenazado de muerte en un encuentro en una unidad de salud del penal.

No obstante, Gendarmería sostuvo que los antecedentes comunicados al tribunal no corresponden a ese incidente, sino a “nuevos elementos” que motivaron la decisión judicial. “El antecedente que informamos al tribunal no dice relación con ese hecho. Son nuevos antecedentes que fueron informados, y en base a ellos el tribunal determinó su traslado al anexo Capitán Yáber”, aclaró la institución en un comunicado.

Según Disi, esta es la única amenaza conocida. “La única amenaza que conocemos es la que presentamos en el recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones” , señaló el abogado.

Tras visitar a Monsalve en Capitán Yáber, un recinto reservado para reclusos vinculados a delitos económicos, Disi reconoció que este lugar ofrece “mayores garantías de seguridad”. Sin embargo, insistió en que la prisión preventiva impuesta no tiene fundamento jurídico y anunció que continuará gestionando la modificación de la medida cautelar por arresto domiciliario.

“La prisión preventiva impuesta no está jurídicamente justificada”, concluyó el abogado.