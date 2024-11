“He cumplido a rajatabla los horarios”: Jorge Valdivia se pronunció tras acusación de incumplir su arresto domiciliario nocturno

Durante la madrugada de este pasado jueves 21 de noviembre, personal de Carabineros de la 47 comisaría de Las Condes se dirigió al departamento de Jorge Valdivia con el fin de controlar el cumplimiento de su medida cautelar de arresto domiciliario nocturno tras ser reformalizado por un segundo delito de violación.

A eso de las 04:35 llegaron los efectivos policiales al departamento del exseleccionado nacional. Sin embargo, se informó que él no atendió a personal de Carabineros después de que golpearon su puerta y el conserje llamó por citófono.

Por esto, Carabineros “informaron al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago que Jorge Valdivia había incumplido la medida cautelar, no encontrándose en su domicilio el 21 de noviembre”, señaló la Fiscalía Metropolitana Oriente.

Además, desde el Ministerio Público confirmaron que apelarán “de la resolución que no dio lugar a la prisión preventiva”.

Las declaraciones de Jorge Valdivia

El exseleccionado nacional, Jorge Valdivia, se pronunció por primera vez desde que se hicieron públicas las denuncias de violación en su contra, y se refirió a este incumplimiento que informó el Ministerio Público.

De acuerdo a lo informado por 24 Horas , el exseleccionado nacional señaló que “ese día que no escuché el citófono ni el timbre, creo que vinieron cerca de las 5:00 AM. No lo escuché (...) cuando se dice ‘incumplió’, es que no estaba, andaba fuera del departamento, pero estaba en el edificio, afortunadamente está lleno de cámaras. Entonces, si hay alguien que duda de lo que digo, están las cámaras. No sé si incumplir es no escuchar el timbre”.

Él hizo la precisión que sí ha estado en todas las otras visitas de Carabineros, e incluso tomó una medida para que esto no se vuelva a repetir. “Todas las otras veces he estado. Todos los días viene Carabineros, de hecho ayer vino uno y nos pusimos a conversar para justamente no volver a cometer este error y correr este riesgo, le dejé mi número de teléfono para que me puedan llamar“.

“Yo venía sin dormir con la angustia que significa todo este proceso (...) Sí hablo de esto porque es bueno que tengan la otra versión", explicó el comentarista deportivo, quien fue enfático al decir que no iba a referirse a la investigación.

“Quiero que se sepa que he cumplido a rajatabla los horarios, desafortunadamente no escuché el timbre (...) He estado en los horarios que se me exige, en los que tengo que estar. Estuve hasta las 3 am despierto y después me quedé dormido, otras veces he podido escuchar. Sería un estúpido si teniendo un arresto domiciliario me escape, lo que menos necesito hoy es esta exposición. Yo estaba”, concluyó Jorge Valdivia.

Por su parte, su abogada defensora Paula Vial señaló que “él no contestó pero solo porque estaba dormido. Ya avisamos al tribunal. Fueron a las 5 de la mañana, no escuchó el timbre y por eso no concurrió al llamado”.

“Entregamos al Tribunal, pusimos a su disposición el registro de las cámaras del edificio que dan cuenta de la hora en la que él llegó y la hora de la mañana siguiente en la que se retiró del edificio. Todas corresponden a los horarios permitidos, así que no hay ningún problema”, declaró la abogada.