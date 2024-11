A los 56 años de edad: Falleció el empresario y expresidente de la CPC, Alfonso Swett Opazo

El empresario y expresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Alfonso Swett Opazo, falleció a los 56 años de edad tras un diagnóstico de cáncer.

Esta domingo se confirmó esta información de mano del actual presidente de la CPC, Ricardo Mewes, quien le dedicó unas palabras a su antecesor que partió de esta vida, y partió destacando su “excepcional calidad humana y profesional, además de del notable aporte realizado a la actividad gremial y empresarial"

“Nos deja un gran empresario y amigo muy querido. Su partida nos llena de tristeza. Nuestras más sentidas condolencias a su señora, sus hijas, sus padres, y toda su familia y amigos”, se leía en el comunicado de prensa de la CPC que fue compartido en X por el periodista Felipe Gallegos .

“Alfonso destacó por ser un dirigente gremial con una profunda vocación de servicio público, un empresario innovador, economista riguroso y profesor apasionado. Pero, por sobre todo, fue un hombre de una inmensa calidad humana, de férreas convicciones, de gran liderazgo y visión de futuro, que vivió la vida con intensidad, siempre comprometido con la búsqueda del bien común“, continuó el escrito.

“Desde la Confederación de la Producción y del Comercio valoramos y le agradecemos su valiosa contribución al quehacer empresarial; a la defensa de los valores de la libertad, la democracia y la justicia; y su aporte, a través de su dedicado trabajo en los gremios, a la construcción de políticas públicas que mejoren la vida de las personas", cerraron.

¿Quién fue Alfonso Swett?

Alfonso Swett fue un ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile con un MBA en la Universidad Duke (USA), Inventor (con patente en USA) - EP Singularity University.

Fue el presidente de la Confederación de la Producción y Comercio desde abril de 2018 hasta marzo de 2020.

De igual forma, él se desempeñó como el director de Forus S.A., director de Olivos del Sur S.A., director de Inmobiliaria Costanera S.A., director de Elecmetal S.A.

Además, fue el presidente del Consejo Asesor Externo Nacional (CLAPES UC), director de ACN Chile (Ayuda a la Iglesia que Sufre), director del Instituto de Directores de Chile y asesor de Aguas Andinas.

Ex miembro del directorio del Comité Consultivo Empresarial e Industrial de la OCDE (Business and Industry Advisory Council, BIAC), ex presidente de Chile Valora, ex vicepresidente de USEC (Unión Social de Empresarios Cristianos), y ex miembro del Consejo Asesor Empresarial de APEC (ABAC).

Fue profesor de Ingeniería Comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, ex vicepresidente de la SOFOFA, ex miembro de la Comisión de Salario Mínimo (2010-2013), ex miembro de la Comisión Salarial (2014-2015); ex director de ICARE, ex asesor económico del Senador Sebastián Piñera (1991-1993) y ex presidente del centro de alumnos de Economía y Administración de la Pontificia Universidad Católica de Chile.