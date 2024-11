Andrés Chadwick se pronunció tras declarar en el Caso Audios: “Yo no he cometido ningún tipo de delito ni ningún hecho ilícito"

El exministro de Estado, Andrés Chadwick, fue consultado sobre su situación judicial después de que tuvo que declarar en calidad de imputado en el Caso Audios durante el pasado lunes 18 de noviembre.

PUBLICIDAD

A las afueras de su casa antes de dirigirse a su lugar de votación, él señaló que está “colaborando con la Fiscalía y a disposición de todo lo que ellos necesiten. Espero que a medida que avance la investigación, tengamos mejor claridad”.

Al ser consultado sobre las versiones de su reunión con el Fiscal Nacional y Luis Hermosilla, Chadwick contestó que su versión la dio a conocer públicamente a través de un comunicado. “No existió ninguna conversación o alusión a ninguna solicitud relacionada con alguna causa judicial”, comentó.

Sobre el rol del abogado en el Gobierno que se encuentra en prisión preventiva y si es que existió tráfico de influencias, el exministro señaló que esto tiene que ser evaluado por la Fiscalía. “Él era asesor del Ministerio del Interior, en todas aquellas materias que dicen relación con las causas judiciales más graves", afirmó por su parte.

Finalmente, Andrés Chadwick respondió a la consulta si es que tiene algún temor de ser formalizado, él comentó que “estamos dentro del proceso de la investigación que es secreta. Yo sí he declarado, he renunciado a todos los derechos que tenía para efecto de no guardar silencio y colaborar“.

Chadwick aseguró no haber cometido tráfico de influencias

Posteriormente, él fue abordado en el local de votación el marco de esta jornada electoral, en donde comentó a los periodistas presentes que querían saber más sobre lo sucedido hace unas semanas en Tribunales.

Nuevamente, al mencionar el ilícito de un posible tráfico de influencias de la cual habría formado parte, el exministro del Interior fue tajante: “Yo se los reitero una vez más. Yo no he cometido ningún tipo de delito ni ningún hecho ilícito. Menos tráfico de influencias, en este caso, o cualquier otra cosa que se diga".

PUBLICIDAD

La exautoridad se negó a entregar detalles sobre la declaración que entregó este pasado lunes. “Es imposible que puedan saber lo que declaré en la Fiscalía. Yo no voy a faltar al secreto que nos pidió el Fiscal", recalcó Chadwick.