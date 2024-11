Francisco Orrego acusa “ataques personales” de Claudio Orrego en campaña y asegura que de ser electo al primer alcalde que visitará será a Tomás Vodanovic

A pocos minutos de realizar su votación como candidato a gobernador de la Región Metropolitana, la carta derechista al cargo, Francisco Orrego, reconoció haber recibido solamente “ataques personales” de parte de su rival en la urnas, Claudio Orrego, en una campaña que acusó haber estado ausente de presentación de proyectos.

En conversación con Meganoticias fue que el candidato explicó los principales inconvenientes que encontró durante las últimas semanas en su campaña, principalmente por la ausencia de diálogo propositivo de parte de los adherentes a la candidatura del actual gobernador regional de la capital.

El reclamo de Francisco Orrego

Uno de ellos, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, quien evidenció está mañana -momentos antes de emitir su votación- su preocupación de tener que trabajar con Francisco ante un eventual triunfo del candidato derechista.

“Sólo decirle que en el caso de ser electo como gobernador regional mi primera reunión la quiero tener con él (Vodanovic). Me quiero sentar a conversar con él en Maipú, y quiero estar con él en la municipalidad. Veamos cuál es la cartera de proyectos que tiene la municipalidad, presentadas en el Gobierno Regional y veamos cuáles son las prioridades, veamos dónde lo puedo apoyar yo a él para ayudar a los vecinos, ver cuáles son los proyectos más emblemáticos”, indicó Orrego.

“Mi mensaje es bien claro para él (Vodanovic) y todos los alcaldes. A conversar, a coordinar, a trabajar, porque una cosa es la disputa de ideas y otra es trabajar ya en terreno por los vecinos, de cara a mejorar su calidad de vida mediante la guía territorial”, agregó el también panelista de “Sin Filtros”, quien cuestionó la forma en que el equipo de Claudio Orrego tomó la campaña por lo gobernación en su contra.

“Han optado por una línea de campaña que no es la correcta. Acá deberíamos estar hablando de proyectos. A mí me encantaría estar hablando de la cantidad de Cesfam que vamos a construir durante esta campaña, me encantaría que supiéramos cuántos centros deportivos y centros culturales deja la administración actual, me encantaría ver cuántos kilómetros de ciclovía se construyeron durante la administración actual, me encantaría saber cuáles son los ejes principales de reparación de las ciclovías. ¿Qué vamos a hacer con la ciclovía de Miguel Claro? ¿Cómo vamos a replicar el modelo de ciclovía de Andrés Bello en otras avenidas tan importantes como la de Vicuña Mackenna?”, señaló.

“Pero no. Han optado por tildarme de Francisco el malo, de que soy una persona que no conoce la ciudad. Puras cuestiones que son ataques personales, que la ciudadanía está aburrida. Eso está bien para un debate, pero no para esta campaña”, reclamó.

Nunca descalifiqué a nadie en esta elección. Nunca me referí a Claudio (Orrego) respecto de sus aspectos personales — Francisco Orrego

“Yo en esta campaña hice una campaña linda. Hice una campaña limpia, alegre, propositiva, de esperanza, de guayabera, de color, de ánimo, de propuestas, de equipo. Esa fue mi campaña. Nunca descalifiqué a nadie en esta elección. Nunca me referí a Claudio respecto de sus aspectos personales, yo siempre me enfoqué en las propuestas, de transmitir alegría, esperanza de cambio, y no puedo decir lo mismo de los muchachos de al frente”, continuó.

“Durante toda esta campaña la imagen que yo tenía de él (Claudio Orrego), como una persona que lo veía en los medios de comunicación, que lo veía ejerciendo cargos públicos, era la de una persona dialogante, de una persona que respetaba al resto, esa imagen a mí se me cayó completamente en esta campaña. Yo lo único que recibido de su parte y de su equipo, son ataques personales. Sistemáticos, articulados, organizados, siempre atacando a mi persona”, finalizó.