Joaquín Lavín se refirió a investigación a su hijo y a la prisión preventiva de Cathy Barriga: “Creo en ellos, confío en ellos, y espero que la Justicia lo aclare todo”

Joaquín Lavín reiteró este domingo el apoyo a su nuera Cathy Barriga, detenida en la cárcel de San Miguel por una denuncia de malversación de fondos públicos durante su administración como alcaldesa de Maipú; y su hijo, Joaquín Lavín León, quien podría ser desaforado de su cargo de diputado para enfrentar a la Justicia por el mismo caso de su esposa.

Fue a la salida del local de votación en la comuna del sector oriente de la capital (en compañía de su esposa, María Estela León), donde sufragó en esta segunda vuelta de gobernadores regionales, que el exalcalde de Las Condes y otrora candidato presidencial, contó detalles de lo que fue su visita del pasado viernes al recinto donde Barriga cumple con su prisión preventiva mientras dure el proceso de investigación de su causa.

El apoyo de Joaquín Lavín a su hijo y Cathy Barriga

“Mira, la encontré dentro de toda la situación que está viviendo, que obviamente es muy dura y muy difícil, porque es una cárcel, cárcel, no es Capitán Yáber, digamos, la encontré fuerte, la encontré resiliente, y la encontré alegre, dentro de todo”, indicó Lavín, quien más allá de la compleja situación judicial de su nuera e hijo, abogó por la difícil situación que enfrentan sus dos nietos ante la ausencia de su madre.

“Obviamente la mayor preocupación son sus hijos. Su hijo mayor que acaba de ser operado; y Romeo, que tiene lo que ustedes saben. Tiene esa condición, que él requiere tener a la mamá, es muy dependiente de la mamá. Entonces, esa ha sido la parte familiarmente más difícil, digamos. Cómo apoyar a Romeo en estos momentos”, contó uno de los líderes de la UDI, quien evitó pronunciarse respecto de la situación judicial de su hijo y nuera, para revelar que en este momento tanto él como su esposa están llamados a contener al clan familiar Lavín-Barriga.

“Yo aquí tengo un rol, que es ser papá, ser suegro, y ser abuelo también. Y quiero cumplir ese rol, y quiero que ellos sientan que en los momentos que están viviendo nosotros (con su esposa) los estamos apoyando, como familia”, señaló.

“También sé que se dicen muchas cosas. No las crean todas, porque aquí cualquiera dice cualquier cosa y no son así. Y yo prefiero no entrar a eso porque se va a decir que no soy imparcial en el juicio. Yo quiero que la justicia avance, y apoyarlos como familia, nada más”, agregó.

“Por supuesto, yo creo en ellos, confío en ellos, y espero que la Justicia lo aclare todo, pero por lo menos asegurarle a ellos dos que, mientras esto dure, nosotros vamos a estar ahí apoyándolos”, puntualizó.

“La Justicia tiene que hacer su tarea, por eso yo no quiero mezclar los planos. Yo en este caso actúo como familia, y la familia en los momentos más difíciles, cuando vienen las pruebas de la vida, es cuando tiene que acompañar y es cuando tiene que estar y cuando más se necesita. Y en las familias, a las personas no se les juzga, no se interrogan, no se cuestionan, se les quiere incondicionalmente y eso es lo que yo estoy haciendo”, finalizó.