Jorge Valdivia fue a votar en bicicleta y nadie lo pudo alcanzar: no quiso referirse a presunto incumplimiento de arresto domiciliario nocturno

El exfutbolista Jorge Valdivia hizo uso de su derecho a votar en las elecciones de gobernadores regionales de este domingo 24 de noviembre, llegando en bicicleta hasta el Colegio Monte Tabor y Nazareth de la comuna de Lo Barnechea cerca de las 17:30 horas.

PUBLICIDAD

Valdivia, que ha estado en el ojo público las últimas semanas luego de ser formalizado por dos denuncias de violación en su contra, se encuentra actualmente con las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas, por lo que nada le impedía participar en el proceso eleccionario de la Región Metropolitana donde se enfrentan Francisco Orrego y Claudio Orrego.

Valdivia fue a votar en bicicleta

En ese sentido, el exfutbolista llegó a votar en bicicleta, vistiendo una polera negra con un estampado de la clásica película El Padrino y jeans, además de un jockey de color negro.

Así, y aunque había gran expectación y varios periodistas en las afueras del colegio esperando la votación del exfutbolista, los delegados del local no permitieron su ingreso, por lo que tuvieron que esperar afuera a que saliera Valdivia, sin poder registrar imágenes del proceso.

Sin embargo, al salir, Valdivia fue abordado por la prensa y aunque tuvo que bajar la velocidad de su bicicleta, no emitió ninguna palabra al salir del local de votación, ni se refirió a su supuesto incumplimiento de la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno.

Incumplimiento al arresto domiciliario nocturno

De acuerdo a lo indicado por personal de Carabineros, que controló su medida cautelar, Jorge Valdivia no contestó a la visita que se le realizó durante la madrugada de este 21 de noviembre. Según lo que se informó que él no atendió a personal de Carabineros después de que golpearon su puerta y el conserje llamó por citófono.

Al respecto, el exseleccionado nacional señaló que “ese día que no escuché el citófono ni el timbre, creo que vinieron cerca de las 5:00 AM. No lo escuché (...) cuando se dice ‘incumplió’, es que no estaba, andaba fuera del departamento, pero estaba en el edificio, afortunadamente está lleno de cámaras. Entonces, si hay alguien que duda de lo que digo, están las cámaras. No sé si incumplir es no escuchar el timbre”.

Él hizo la precisión que sí ha estado en todas las otras visitas de Carabineros, e incluso tomó una medida para que esto no se vuelva a repetir. “Todas las otras veces he estado. Todos los días viene Carabineros, de hecho ayer vino uno y nos pusimos a conversar para justamente no volver a cometer este error y correr este riesgo, le dejé mi número de teléfono para que me puedan llamar”.