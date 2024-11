Rodrigo Mundaca logra reelección como gobernador de Valparaíso con amplia mayoría frente a María José Hoffmann

Con el 31,75% de las mesas escrutadas, Rodrigo Mundaca fue reelecto como gobernador de la Región de Valparaíso, imponiéndose a María José Hoffmann. 62,83% de preferencia (235.521 votos), frente al 37,17% (139.354 votos).

Y con un llamado de igual forma a la prudencia en los resultados, Mundaca habló con la prensa y muy emocionado afirmó que “vamos a hacer realidad los trenes, vamos a seguir trabajando en seguridad, salud, para proteger el medio ambiente, el desarrollo, vamos a seguir trabajando con la misma humildad que me conocen”.

“Lo que dicen los cómputos, es que nuestro triunfo es inobjetable, y por tanto la tendencia no va a cambiar. Estamos 25 puntos arriba, y eso da cuenta también de los fallidos de la estrategia de nuestros adversarios”, agregó.

“Quiero mandar un mensaje de aliento a las Brigadas de la Conaf y de Bomberos, que están combatiendo en Quilpué, quiero saludar a los compañeros que no están frente a las cámaras, agradecer a quienes nos pidieron no contestar ninguna provocación y no contestamos ninguna provocación”.

“Queremos hacer de Valparaíso, el mejor lugar para vivir”, precisó.

Hoffmann sostuvo temprano, al ir a sufragar, que “nosotros nos ponemos detrás de las causas colectivas, si debo ser candidata el próximo año, eso se vera”.

La militante de la UDI indicó que “aquí lo importante y las elecciones no las definen los partidos políticos. Acá está como uno logra encontrarse con los electores”.

“Con mucha humildad, creo que vamos a ganar”, sostuvo.