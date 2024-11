“Yo no peleo con nadie, menos con José Antonio Kast“: Tomás Vodanovic respondió a la acusación de ”intervencionismo electoral" del expresidenciable

Cuando el reloj se aproximaba a las 10 AM, el excandidato presidencial José Antonio Kast dio una declaración pública tras sufragar en su local de votación en la comuna de Paine.

Él aprovechó este espacio para lanzar una crítica en contra del alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic. “Hacerle un llamado a todas las personas que hoy día ejercen algún tipo de liderazgo que no hagan intervención electoral“, señaló, según lo recogido por CHV Noticias.

“Hace pocos momentos, pude escuchar la intervención del alcalde Vodanovic y no fue una intervención llamando a votar, fue una intervencionismo político. Eso tenemos que aprender que no se hace en el día de la elección, el día de la elección no se hace campaña, se le invita a votar a las personas con calma", continuó.

“No se habla de las características buenas o malas de los candidatos, y creo que el Servel tiene que tomar cartas en este asunto porque fue una clara intervención electoral. El resto de los líderes que he podido observar en sus votaciones, han sido muy tranquilos en llamar a la ciudadanía a ejercer su derecho a voto", cerró Kast.

La respuesta de Tomás Vodanovic

El medio citado conversó con Tomás Vodanovic para recoger sus impresiones sobre las declaraciones que realizó José Antonio Kast, quien lo acusó de intervencionismo electoral, ya que en los días de elecciones “no se habla de las características buenas o malas de los candidatos".

Vodanovic mientras escuchaba la pregunta, una sonrisa se esbozó en su rostro. “No, yo no peleo con nadie, menos con José Antonio Kast. Que pelee solo no más", partió.

“¿Qué le voy a decir? Estamos en un proceso electoral limpio, cada persona tiene su opinión formada tiene que acercarse con mucha tranquilidad a las urnas a votar, y nosotros velar porque el proceso se desarrolle de buena forma", respondió el alcalde de Maipú.

Sobre la posibilidad de que José Antonio se dirija al Servel para acusar este supuesto intervencionismo, Tomás estaba sin cuidado. “Qué vaya, qué le puedo decir, él puede decir y hacer lo que él quiera. Yo no le voy a responder, yo no peleo con nadie, menos con personas que se dedican a eso”, reiteró Vodanovic.