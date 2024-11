Claudio Orrego descarta carrera presidencial: “Mi plan es ser gobernador los cuatro años y para eso me eligieron”

Este domingo Claudio Orrego se coronó como uno de los grandes ganadores de la segunda vuelta de gobernadores, al triunfar en la Región Metropolitana por sobre Francisco Orrego.

Y este lunes es la jornada de las reflexiones y análisis. Fue invitado a La Moneda por el Presidente Gabriel Boric, pero antes en Radio Cooperativa, descartó una eventual carrera presidencial.

“Lo he dicho muchas veces y no tengo problema en repetirlo nuevamente, que mi plan es ser gobernador los cuatro años y para eso me eligieron y para eso trabajé, dijo enfático.

“Ahora, yo creo que el mundo del progresismo y especialmente también de la centroizquierda tiene que buscar un candidato o candidata que recoja un poco el guante de lo que han sido estas elecciones”, en cuanto a lo que está pidiendo la ciudadanía, es que es dejar atrás la pelea política pequeña.

Reunión con Gabriel Boric

Tras reunirse con el Mandatario, Orrego indicó que “dentro de los temas pendientes que nosotros esperamos que se pueda avanzar rápidamente en los próximos meses, es ponerle urgencia al proyecto de ley que está en el Congreso y que le entrega a los gobiernos regionales la facultad de la prevención del delito en las distintas regiones del país”.

“Esta no es una demanda solamente de la Región Metropolitana, es una demanda de todas los regiones del país porque hemos dicho una y otra vez que al gobierno no le sobran manos, le faltan manos y la prevención del delito y el combate la delincuencia es la primera prioridad de los habitantes de la Región Metropolitana”, agregó el reelecto gobernador.

“Así que el Presidente me ha señalado que vamos a tener una reunión en los próximos días con los demás gobernadores y también con la ministra del Interior y la subsecretaria de Prevención del Delito para ver cómo podemos avanzar rápidamente con este proyecto de ley y así fortalecer la capacidad de los gobiernos regionales para prevenir el delito en nuestra ciudades y en nuestras regiones”, sentenció.