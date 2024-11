“Conté y no hicieron nada”: Mon Laferte y el acoso sufrido en ‘Rojo’ por parte del productor Jaime Román

"Conté y no hicieron nada": Mon Laferte y el acoso en sufrido en 'Rojo' por parte del productor Jaime Román

Este viernes 29 de noviembre, el programa Podemos Hablar de CHV, conducido por Julio César Rodríguez, será escenario del testimonio de la cantante nacional, Mon Laferte, quien revelará detalles del acoso que habría sufrido por parte de Jaime Román, exproductor musical del programa “Rojo, fama contra fama”, emitido en la década del 2000.

En un adelanto del capítulo publicado por el canal, Mon Laferte recordó los difíciles episodios vividos en aquella época. “Jaime Román, este personaje. Él era productor musical de la parte de los discos y era rancio. Me invitaba a su casa, me decía que fuera y que tenía un jacuzzi” , relató la artista, quien en su documental de Netflix “Mon Laferte: Te amo” ya había abordado esta experiencia.

La intérprete de “Tu falta de querer” señaló que las insinuaciones y conductas inapropiadas se intensificaron al momento de la producción de su segundo disco. “Él (me dijo) ‘podríamos hacer una excepción, si es que usted es buena onda conmigo’. Me agarra la mano y de la cintura”, detalló.

Mon confesó el miedo y rechazo que sentía hacia Román: “No me quiero ni acordar del viejo ese. Lo odiaba, le tenía pavor”. Sin embargo, lo que más impactó de su relato fue la denuncia de inacción por parte de los responsables del programa. “En mi desesperación, dije ‘voy a usar mi último recurso’, que fue decirles que esto está pasando para que me liberen. Les conté y no hicieron nada” , expresó la artista.

Las declaraciones de la artista se podrán ver este viernes en Chilevisión, después del noticiero central.