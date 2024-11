Ministra del Interior acusa a Manuel Monsalve de “defraudar la confianza del Presidente” y ocultarle información

La ministra del Interior, Carolina Tohá, acudió este lunes 25 de noviembre hasta la comisión investigadora del caso Monsalve, donde realizó un mea culpa por no haber podido detectar a tiempo un caso de esta naturaleza y protegido a la víctima, en referencia a las imputaciones que pesan contra el exsubsecretario por violación y abuso sexual y que lo mantiene en prisión preventiva en la cárcel Capitán Yáber.

En su alocución, la ministra Tohá partió señalando que “nos duele profundamente que bajo nuestro Gobierno se haya producido un caso de esta naturaleza, un caso donde se violan principios por los que hemos luchado toda la vida y por los que ciertamente vamos a seguir luchando. Nos duele que en el Estado no hayamos logrado proteger a una funcionaria nuestra de un potencial abuso sexual de una autoridad, no logramos advertir ese riesgo que estaba presente en ese gabinete, eso nos moviliza hoy y nos va a llevar a reforzar las medidas que se requieren en el esfuerzo de la prevención y alerta”.

Asimismo, añadió que “la investigación que está en curso ha dado luces sobre otros hechos que nos generan también enorme indignación, porque una persona que es de la confianza del Presidente de la República, que tiene una responsabilidad crítica para la ciudadanía y para el Estado de Chile, como es la seguridad pública, que tiene el honor de llevar esa responsabilidad, en este caso, ha empleado de forma abusiva, de forma descuidada, de forma imprudente su poder”.

Además, Tohá reiteró que “Manuel Monsalve está acusado de un delito de violación y abuso sexual, se están investigando posibles mal usos del sistema de inteligencia, cuestiones ambas que están en mano de los sistema de justicia y deben resolverse sin la intereferencia de ningún tipo, con la justicia lo que nos corresponde es colaborar, como lo hemos hecho activamente, pero nunca intervenir ni vulnerar su independencia”.

“Yo acuso”

Durante su exposición, la ministra del Interior también tuvo duras palabras para el actuar de Manuel Monsalve, a quien acusó de “haber defraudado la confianza del Presidente y la del país completo, de haber abandonado sus deberes en momentos críticos para la seguridad, como fue la mañana del 23 de septiembre; de haber usado facilidades de su cargo de una forma imprudente para perseguir fines personales, incluso en el caso que la Contraloría considere que ese uso no fue irregular desde el punto de vista administrativo, el uso del transporte para ir y volver del sur de todas meneras es un uso imprudente e inadecuado”.

Tohá prosigió acusando al exsubsecretario “de haber actuado de forma desleal al ocultarnos información y no avisarle al Presidente de la República ni a mí, sobre la situación que se había generado desde la noche de los hechos hasta que supimos de la denuncia, tuvo que venir la PDI a informarnos de la denuncia porque él nunca lo hizo antes”.

La ministra Carolina Tohá acusó a Manuel Monsalve también “de exponer y afectar a funcionarios públicos que trabajaron lealmente con él. Se expuso a todos los funcionarios y las funcionarias que conforman el Ministerio del Interior incluyendo también a las policías. Pese a las complejas semanas que todos ellos han vivido, su trabajo ha permitido que las labores, los compromisos se lleven adelante y las tareas que estaban previstas”.

Por último, detalló que “no vamos a permitir que se desacredite a funcionarios públicos solo por el hecho que recibieron la confianza de la víctima o por haber trabajado en el despacho del exsubsecretario. Muchos de ellos están siendo afectados, son nombrados todos los días, bajo sospechas que frecuentemente no tenían fundamento, no vamos a permitir que ellos sean chivos expiatorios de responsabilidades que no les corresponde, la responsabilidades deben cobrarse ahí donde están y no en funcionarios que han cumplido su trabajo.”