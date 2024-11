“Tenemos otros liderazgos”: Tomás Vodanovic vuelve a rechazar una candidatura presidencial y apunta a figuras como Michelle Bachelet y Carolina Tohá

Parece repetido y lo ha dicho en todos los tonos, y durante la mañana de este lunes 25 de noviembre lo volvió a señalar; Tomás Vodanovic, el alcalde de Maipú, reiteró que no quiere ser candidato presidencial de cara a las elecciones de 2025, apuntando a “otros liderazgos” del oficialismo y dando incluso algunos nombres como la exmandataria Michelle Bachelet y la ministra del Interior, Carolina Tohá.

Tomás Vodanovic además reiteró que él se siente muy joven y sin la experiencia necesaria para enfrentar una carrera presidencial, todo esto un día después de que Claudio Orrego triunfara en la segunda vuelta de gobernadores regionales, campaña en la que el alcalde de Maipú fue el “generalísimo”, obteniendo la mención del “político mejor evaluado” de la encuesta Cadem.

Así, en conversación con el matinal de Chilevisión, “Contigo en la mañana”, Tomás Vodanovic indicó que “creo que hay que estar tranquilo, y no estar buscando candidatos presidenciales en todas partes, yo lo he dicho muchas veces, tenemos otros liderazgos, un proyecto que presentarle al país. Creo que lo que queda claro es que esta no es una carrera corrida (para la oposición), como progresismo tenemos mucho que entregarle a Chile”.

Vodanovic destacó figura de Michelle Bachelet y Carolina Tohá

En ese sentido, el alcalde de Maipú volvió a indicar la figura de Michelle Bachelet como alguien que genera gran consenso al interior del oficialismo, aunque reconoció que hay que tomar en cuenta si ella no quiere enfrentar una nueva campaña.

“Uno tiene que ser responsable con el tipo de gobierno que va a ofrecer a la ciudadanía, hay que hacer una autocrítica del tipo de liderazgos que estamos promoviendo y velar por quiénes son nuestros mejores liderazgos políticos”, indicó Vodanovic.

En ese contexto, el alcalde indicó que para él son relevante “el liderazgo de Michelle Bachelet, el propio nombre de la ministra Tohá, es una mujer con una capacidad de gestión, con un liderazgo y una entereza que es mucho más superior a la mia, estamos en posiciones muy distintas, es una ministra que se ha mantenido ahiífuerte, estable, que ha enfrentado las crisis más profundas”.

“Yo respeto y admiro muchísimo a la presidenta Bachelet, no solo por sus gobiernos, yo creo que tiene las capacidades para volver a liderar el gobierno. Para ser un buen presidente uno tiene que quererlo, tiene que tener ganas. Habrá que conversar con ella y si tiene la disposición, no me cabe ninguna duda de que tendra el apoyo de todos nosotros”, aseguró Vodanovic.

Finalmente, sobre su posibilidad de enfrentar una eventual candidatura presidencial, Tomás Vodanovic puntualizó que “ademas de mi compromiso con Maipú tengo que ser responsable, yo no creo estar preparado para a mis 34 años embarcarme a una candidatura presidencial, las encuestas suben y bajan (...) No estoy pensando hoy día qué voy a hacer en cuatro años más, los roles ejecutivos me gustan, las alcaldías, las gobernaciones, en el parlamento me aburriría”.