Camila Vallejo revela cronología de cuándo conocieron la denuncia de acoso sexual contra Gabriel Boric

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo se refirió a la denuncia por acoso sexual y difusión de imágenes íntimas que presentó una mujer el pasado 6 de septiembre, por hechos ocurridos entre julio de 2013 y julio de 2014. Ante esto, fue enfática en señalar que es una denuncia “falsa”, “sin sustento” y que el Mandatario no ha sido notificado ni citado a declarar.

PUBLICIDAD

Tras esto, reiteró lo señalado en el comunicado enviado por su abogado defensor, recalcando que “nunca hubo una relación de amistad, afectiva, ni cercanía” con la mujer, a quien conoció cuando realizó su práctica profesional.

También, se refirió al momento que fue conocida la denuncia, señalando que eso ocurrió el 9 de diciembre por el gobierno, tres días después de ser presentada en el tribunal en Magallanes.

“El 9 se pesquisó y no era una denuncia específica”, aclaró, puesto que en ese momento no se conocía el detalle de la misma. Situación que ocurrió el 24 de septiembre cuando “recién se hace entrega de la copia de la denuncia”, señaló, dando cuenta que ahí el Presidente supo de qué estaba siendo acusado.

“El detalle no se conoce el 9, sino el 24 de septiembre”, reiteró.

El comité político y su equipo asesor más cercano, en tanto, fue informado el 14 de octubre.

Posteriormente, el 20 de octubre se concede la audiencia con la fiscalía regional, la cual se concreta el 22 del mismo mes. Fecha que el Presidente hace entrega de todos los correos que recibió de parte de la mujer.

PUBLICIDAD

De igual forma, su abogado Jonatan Valenzuela aseguró que Boric “es la víctima” y dio a conocer los 25 correos electrónicos que la denunciante le envió al Jefe de Estado, cuando estaba en plena campaña por convertirse en diputado, hace 10 años atrás.

En los mensajes, queda en evidencia un claro interés amoroso de parte de ella hacia el Presidente e incluso, le advierte que en caso de difundir las fotos explícitas que le envió, iniciaría acciones judiciales, tal como lo está haciendo en la actualidad.

La denuncia fue dada a conocer la noche del lunes 25 de noviembre, a través de un comunicado que difundió su abogado, señalando que “mi representado Gabriel Boric Font fue víctima de un acoso sistemático vía correo electrónico por parte de una mujer mayor de edad que conoció a mi representado en el contexto de su práctica profesional en Punta Arenas”.

Los correos de denunciante a Gabriel Boric

3 DE AGOSTO DE 2013

Denunciante: estuve viendo tu Twitter, yo no tengo cuenta la verdad y me atrevo a darte consejo. No digas aún por quién vas a votar en las presidenciales. Sé que tienes a Matthei descartada, yo también.

En octubre, la denunciante aborda temas personales en sus correos a Boric y le pide trabajo, consigna Meganoticias

22 DE OCTUBRE DE 2013

Denunciante: La verdad es que me dan ene ganas de apañarte físicamente en la campaña pero acá mis viejos me exigen que estudie y que termine todo.