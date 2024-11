“Esto no se trata de mí”: Maite Orsini comparte mensaje respecto a las acusaciones contra Jorge Valdivia y sobre cómo lo ha enfrentado

En horas de la noche de 25 de noviembre, la parlamentaria y expareja de Jorge Valdivia, Maite Orsini, comunicó, mediante su propio perfil de Instagram, en un vasto video sobre las delicadas acusaciones que pesan en contra del exfutbolista por dos presuntos casos de violación y acerca de cómo ha vivido todo este proceso.

PUBLICIDAD

De esta manera, la joven política de 36 años comenzó su mensaje, detallando que “quería hacer este video, porque creo que es necesario aclarar ciertas cosas. Lamento mucho poner el foco sobre mí en un caso que es tan grave y que es tan complejo, pero se han dicho tantas cosas y se ha especulado tanto que siento que lo mejor en este momento es explicar alguna cosas”.

“La verdad es que no estoy bien. Hace tiempo que no estoy bien. Desde que denunciaron a mi expareja esa condición se ha agudizado, y lo digo porque Jorge es mi expareja, pero por mucho que termine una relación no quiere decir que, automáticamente, se acabe el amor, la preocupación y el cariño que uno siente por esa persona”, siguió.

Ya en específico sobre lo que está viviendo, tanto Jorge como ella en su postura de expareja, sostuvo que “creo que nadie está preparado ni espera que a quien uno ama o ha amado lo denuncien por algo tan grave como las acusaciones que hoy día existen en contra de Jorge. Y desde lo racional, desde las convicciones, nunca me imaginé verme enfrentada a algo así. Pensé que sería más fácil saber qué hacer, cómo actuar, porque mi lugar, siempre, ha estado con las víctimas de violencia: a eso he dedicado mi trabajo, mi vida ”.

“Todo eso me genera una contradicción que es muy grande, que es muy dolorosa, en la que, obvio que pienso en las denunciantes y en creerles, y al mismo tiempo, siento que no puedo negarle una palabra de apoyo a quien fue mi pareja en los últimos dos años, independiente de todo”, reconoció.

“Nadie está con una persona durante dos años, compartiendo todos los días, y luego puede no tener emociones cuando a esa persona se le acusa de algo así de grave”, aclaró la diputada por el 9° Distrito, Región Metropolitana.

También, en otro de los pasajes de la pieza audiovisual, en relación al momento en que supo de la primera acusación, subrayó que “ cuando me enteré de la denuncia, me puse a disposición de la denunciante, a través de un conocido en común para que me llamase si así lo quería y así lo hizo . Le transmití que no quería revictimizarla y que estaba disponible para lo que necesitara de mi parte”.

PUBLICIDAD

“Hoy día me han hecho ver que, quizás, en un caso tan complejo como este, lo prudente debió haber sido limitarme a declarar en fiscalía, cosa que hice voluntariamente”, continuó.

Luego, se refirió sobre la declaración que dio: “Es muy difícil pensar con claridad en estas circunstancias. Mi declaración eso sí no fue ni a favor ni en contra de nadie, si no solo respondiendo con la verdad a lo que se me preguntó, y con la única intención de apoyar en lo que fuera posible”.

Otro punto relevante y que la ha acomplejado, es la intensa cobertura que han tomado los medios con ella: “La verdad es que la persecución mediática, el acoso sobre mi vida privada, y no solo ahora, sino desde que inicié mi relación con Jorge, no me ha hecho bien. Me han perseguido en mi oficina, en mi casa, cuando he ido a buscar a mi perro, comprando remedios en una farmacia, hasta en una visita ginecológica: especulando sobre supuestos embarazos, o de mis deseos o no de ser madre , un tema que siempre es tan sensible para cualquier mujer”.

“Estoy tratando de sanar, de recuperarme, de hacer lo mejor que puedo con lo que pienso y con lo que siento, y por eso, siempre he estado plenamente disponible a lo que se requiera de mí en la investigación, y estoy aquí dando explicaciones en lo que considero que sí, es relevante públicamente”, añadió.

“Esto no se trata de mí”

Precisamente, acerca de esta persecución mediática de la que habla la congresista, Maite se dio el tiempo de mandar un recado: “Quiero pedir que, y por eso hago este video, por favor, terminemos con el acoso, con los juicios desmedidos. No estoy bien... estoy con tratamiento para mi salud mental, porque la respuesta mediática a una situación que es muy grave y muy chocante ha profundizado un daño en mi salud. Esto no se trata de mí, y por lo mismo pido que nos centremos en lo importante: en respetar y en esperar la investigación, y que en definitiva, se haga justicia ”.

“Por mi parte, esto es lo último que voy a decir sobre el tema, porque, como ya dije, alcancé un límite que va más allá de lo que puedo soportar. En este momento estoy enfocada en recuperarme, en sanar. Estoy retomando mi trabajo parlamentario, que es lo que más me apasiona en la vida, y que se ha visto tristemente afectado por todo lo que está pasando”, fue tajante.

“Espero que este mensaje sea recibido con empatía y con comprensión. Muchas gracias”, cerró Maite.