Atrapado sin salida: La comentada entrevista a abogado que se descartó de defender a denunciante de Gabriel Boric

Se lavó las manos como Poncio Pilatos. Así reaccionó el abogado Jaime García Bozzo, tras ser sindicado como el defensor de la mujer que interpuso la denuncia contra el Presidente Gabriel Boric Font por acoso sexual y difusión de imágenes íntimas.

PUBLICIDAD

Si bien, el día después que se dio a conocer el motivo de la causa, el abogado entregó unas declaraciones revelando que las fotografías habrían sido difundidas luego que se perdiera un pendrive, ahora negó ser el representado de la supuesta víctima, después que se conociera que era su expareja y tiene antecedentes por diversos delitos.

Incluso, trascendió que la mujer usó un vehículo inscrito a nombre de él para cometer un robo en un servicentro Copec. Delito que fue grabado y difundido por la red X.

Ahora, en entrevista con el matinal Contigo en la mañana de Chilevisión, los conductores Monserrat Álvarez y Julio César Rodríguez lo pusieron en aprietos en su intento por desligarse de la defensa de la mujer que está siendo cuestionada. Nervioso y errático intentó zafar de las preguntas de los periodistas, asegurando que no era su representante, pero sin lograr convencer con sus respuestas.

“Después de lo de ayer me vi un poquito sobrepasado. No tengo idea de si ella ha dado algún tipo de declaración, nada, tengo todo cerrado. Todo lo que es redes sociales lo tengo cerrado. Estoy tratando de bajar un poquito la presión, he escuchado versiones tan descabelladas...nunca dije que quería ser abogado de ella en la causa contra el Presidente”, fueron parte de sus palabras.

Atrapado sin salida

Pero, Julio César sacó una cartita bajo la manga y le indicó que su nombre estaba inscrito en el tribunal, como su abogado defensor.

“Te tengo una mala noticia, porque en la página del Juzgado de Garantía de Villa Alemana, en el caso robo con intimidación (que protagonizó su ex) tú sales como el defensor privado de esta persona y tú dices que no has sido el defensor de ella. ¿Cómo es posible?”, lo apretó.

PUBLICIDAD

Ante esto, respondió de forma poco creíble que “eso tiene una explicación. Yo no asistí a las audiencias, yo presenté un escrito por un tema administrativo, porque ella se cambió de domicilio. Ella me pide el favor de que le haga ese escrito, esa sería mi participación”.

Posteriormente, JC cuestionó que no le haya tomado el peso a la denuncia de su expareja contra Gabriel Boric, puesto que en su perfil se define como “amante de la actualidad” y es un fiel seguidor del Partido Republicano.

“Tu te estás tratando de descartar, te estás descartando todo el rato, pero ella nos manda tu teléfono y tu nombre como su abogado”, le indicó JC.

Luego, le preguntaron por la tendencia política de la denunciante, reconociendo que “obviamente ella es de derecha”.

Así, suma y sigue trascendió la entrevista que se prolongó por más de una hora y generó diversos comentarios en la red X, entre quienes cuestionaron su calidad como abogado.