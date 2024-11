Corte de Apelaciones resuelve mantener en prisión preventiva a Manuel Monsalve tras escuchar alegatos

Durante la jornada de este miércoles 27 de noviembre, en la novena sala de la Corte de Apelaciones de Santiago se llevó a cabo una audiencia donde se buscaba revocar la prisión preventiva del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Donde finalmente se dictaminó que se mantiene la prisión preventiva tras ser investigado por los delitos de violación y abuso sexual.

El juez declaró que las presunciones fundadas de los delitos que se le imputan y participación de Manuel Monsalve en estos hechos. A esto sumaron, que las lesiones que presentaban la denunciaban se condicionan con el relato de la víctima.

En informe pericial bioquímico emitido por el SML, concluye que los exámenes efectuados a la ropa de la víctima dieron positivas a la presencia de sangre y fluidos seminales, de dos personas diferentes.

La muestra fue suficiente para determinar que se trataba de la huella genética de Monsalve. Por lo que se estableció la participación de este en el delito de violación. La segunda muestra fue determinada como insuficiente.

“Existen múltiples declaraciones recogidas por la resolución que dan cuenta de que la víctima no se encontraba en condiciones normales de consciencia al encontrarse en evidente estado de ebriedad”, agregó el juez.

“El imputado al ser su jefe directo y aprovechándose de la circunstancia de imposibilidad de poner resistencia, accedió carnalmente a la víctima dando cuenta de obrar doloso“, añadió.

Para sustentar tales afirmaciones se tomó en cuenta la declaración del taxista y el recepcionista del hotel, quienes corroboraron su falta de consciencia. A esto contrastaron que Monsalve sí mantuvo conversaciones normales con diversos personajes y fue a reclamar por una nueva llave de acceso a su habitación del hotel.

Familiares y personal de salud dan cuenta que el comportamiento de la víctima daba cuenta de su afectación psicológica que se encontraba en consecuencia del obrar del imputado.

Además, señalaron que otras muestras de afectos o mensajes anteriores que alegó la defensa de Monsalve no dan cuenta de que haya existido un consentimiento durante los hechos sucedidos a mediados de septiembre.

Una vez que se leyó el dictamen del Tribunal, el fiscal Calvo señaló “se ha confirmado la medida cautelar de prisión preventiva sobre la base de los antecedentes expuestos, es decir, se ha confirmado los presupuestos materiales, la existencia del delito; participación del imputado y la necesidad de cautela”.

Los argumentos de la defensa y la parte querellante

La defensa de Monsalve buscaba que se revirtiera la prisión preventiva para que cumpliera la medida cautelar en un arresto domiciliario total. En la audiencia, los representantes del exsubsecretario del Interior alegaron que no hubo violación.

El abogado Cristián Arias señaló que la pérdida de memoria de la denunciante no es un indicio de que no dio su consentimiento, ni que existió un delito de carácter sexual. El defensor insistió en que la agresión es una “sospecha” de la denunciante.

Por su parte, el querellante en representación de la Fiscalía, Nicolás Calvo, hizo énfasis en el estado de la denunciante que la incapacitan a consentir una relación sexual, y que en el taxi ella le expresó al conductor sus deseos de no estar a solas con Monsalve.

El abogado relató cómo la víctima se despertó en el hotel después de esta presunta violación y cómo el exsubsecretario se habría trepado encima de ella para abusar sexualmente, con el claro fin de forzar las relaciones sexuales durante la mañana siguiente.

Él cuestionó si esa es la actitud de alguien quien efectivamente no recuerda haber tenido sexo sin consentimiento en la madrugada. Al no prosperar dicho delito, la denunciante se vistió y antes de que saliera de la habitación, el exsubsecretario le habría dicho “espero que después de esto, no te arranques”.

Calvo detalló las acciones de Monsalve que darían cuenta de un posible amedrentamiento a la víctima, y órdenes a la policía para reconstruir los hechos sucedidos en septiembre pasado.

Además rescató que un testigo vio cómo la denunciante enfrentó a Monsalve tras lo sucedido, por lo que él llevó sus manos a la cara y le pidió perdón por lo que había hecho.

La prisión preventiva de Manuel Monsalve

Vale mencionar que este pasado martes 19 de noviembre, Monsalve quedó en prisión preventiva después de una extensa audiencia en donde se consideró que era un peligro para la sociedad. Sin embargo, no se consideró que la exautoridad de Gobierno significaba un peligro para la seguridad de la víctima y de la investigación.

Por esto, él fue trasladado a la cárcel de Rancagua durante la madrugada del miércoles, cuya estadía duró solamente unos días. Después de recibir amenazas de muertes, Monsalve fue llevado a cumplir la medida cautelar de prisión preventiva al Anexo Penitenciario Capitán Yáber.