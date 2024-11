“Disculpa por lo que hice”: Fiscalía destapa revelador diálogo entre denunciante y Monsalve tras presunta agresión sexual

Este miércoles, durante los alegatos en la Corte de Apelaciones de Santiago para revisar las medidas cautelares del exsubsecretario Manuel Monsalve, la Fiscalía Metropolitana Oriente expuso testimonios que fortalecen la versión de la denunciante. Cabe destacar que tras una extensa jornada se resolvió mantener la prisión preventiva para el exsubsecretario.

Se trata del testimonio de Catalina Arrey, funcionaria del Ministerio del Interior y amiga de la denunciante, y que jugó un papel crucial en la audiencia. Según explicó el abogado asesor de la Fiscalía, Nicolás Calvo, Arrey relató cómo la trabajadora confrontó a Monsalve tras los hechos denunciados.

Según detalló el abogado, tras haber ocurrido el presunto abuso, la víctima, de 32 años, habría confiado lo ocurrido a algunos de sus cercanos en el ámbito laboral. Ricardo Lillo, asesor socialista, Rodrigo Candia y Catalina Arrey, excompañera de la División de Gestión y Modernización de las Policías (Digempol).

El 24 de septiembre, la víctima volvió a sus labores en el gobierno y compartió su temor con otro colega, Rodrigo Candia, afirmando que temía “haber sido abusada sexualmente”. Sobre esto, indicó también a Ricardo Lillo que el presunto agresor sería un “superior jerárquico”.

Testimonio clave de funcionaria del Interior

Según el Ministerio Público, Catalina Arrey respaldó la versión de la denunciante sobre las lesiones y sobre un particular diálogo que sostuvo con Manuel Monsalve.

“Da cuenta de cómo la víctima en algún momento incluso lo enfrenta al señor Monsalve, con posterioridad al cumpleaños de ella, lo enfrenta y le dice ‘no me acuerdo de lo que pasó, necesito que me ayudes a averiguar quién era el taxista, su placa patente, porque yo no consentí a nada’ . Y en ese momento, Catalina Arrey es testigo de cómo la víctima le dice que en este contexto, el señor Monsalve se toma la cara con las manos y le dice ‘disculpa por lo que hice’ . Eso es otro factor importante”, relató Calvo en la audiencia.

Para la Fiscalía, el gesto de Monsalve al disculparse es un elemento más que refuerza la credibilidad de la víctima y pone en entredicho los argumentos de la defensa. Sumado a esto, el testimonio de Arrey incluyó detalles sobre una lesión visible en su frente, que describió como una mordida. Aunque esta herida no fue corroborada en los exámenes sexológicos realizados posteriormente, la Fiscalía sostiene que los testimonios coinciden en confirmar su existencia en el periodo cercano a los hechos.

Pese a la insistencia de la defensa de Monsalve en revertir la medida cautelar de prisión preventiva, este miércoles se resolvió que se mantendrá la medida, por lo que se decretó, una vez más, la encarcelación de la otrora autoridad del Gobierno.