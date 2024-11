“Para nosotros no es así”: Defensa de Manuel Monsalve busca desacreditar la existencia de violación y apeló a la pérdida de memoria

27 DE NOVIEMBRE DE 2024 / SANTIAGO La Novena Sala de la Corte de Apelaciones revisa la apelación de medidas cautelares para el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve ingresada por la defensa para revocar la Prisión Preventiva FOTO: DIEGO MARTIN /AGENCIAUNO

Durante la jornada de este miércoles 27 de noviembre, la defensa de la exautoridad de Gobierno, Manuel Monsalve, buscaba revertir la prisión preventiva que fue establecida el pasado martes 19 de noviembre.

En la novena sala de la Corte de Apelaciones se encontraban los abogados defensores, Lino Disi y Cristián Arias, quienes buscaban desacreditar los argumentos presentados en contra de Monsalve, insistiendo en que no hubo violación.

“No hubo uso de fuerza. No hay aprovechamiento de esa situación”, comenzó el abogado Arias. Él aseguró que en la reunión ocurrida el pasado 1 de septiembre en un restaurante del mall Costanera Center, se besaron de manera correspondida.

De acuerdo a lo recogido por Emol, al momento de llegar al 22 de septiembre, la defensa argumentó que “en Ají Místico beben 8 piscos sour y al otro día no se acuerdan de nada. Nos enfrentamos a una imputación de violación ocurrido 10 para las 12 de la noche, y entre la mañana del 23, donde dos personas amanecen en el hotel sin recordar por 12 horas”.

“Blackout”

Continuando con sus argumentos, Cristián Arias declaró que “ambos se comentan recíprocamente, con falta de recuerdo por 12 horas. Y el Ministerio Público dice que hubo penetración vaginal, y por ende violación. Lo que para nosotros no es así”.

“Es una sospecha que pudo haber habido algo en ese cuarto de hotel, porque el relato de la denunciante a Rodrigo Candia el 24 de septiembre, tenía sospechas de haber sido abusada por el subsecretario ya que no recordaba nada“, añadió.

“Es evidente que ambos entraron en una situación de blackout (pérdida de consciencia) por alcohol, la razón razonable es esa. Interrupción de la transferencia, pérdida de la memoria, uno se puede conducir en la vida, participando en interacciones humanas, y no significa que no tenga autonomía, sino que no recuerda. Esta amnesia anterograda el sujeto puede interactuar con personas”, continuó.

De igual forma, la defensa puso en duda las pruebas de ADN que se encontraron en la prenda de la denunciante. Ellos señalaron que habían “tres contribuyentes de ADN”, que serían ella, Monsalve y un tercero. Argumentando que si se acredita que hay esperma del exsubsecretario, no se podría tener certeza de que existió una violación.