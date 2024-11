A nada de ser chileno: Diputado Félix González asegura que presentará proyecto de ley para entregarle la nacionalidad “por gracia” a Fernando Zampedri

A los pies de la cordillera hay varios temas que preocupan. Por un lado, la última patita de la remodelación de la Fortaleza Cruzada, que por cierto, hoy se informó sobre el nuevo nombre que tendrá el recinto deportivo: Claro Arena. Por otro lado, la incertidumbre sobre qué pasará con el futuro de su actual entrenador, el brasileño Tiago Nunes, quien pese a haber renovado con Universidad Católica, tendría diferencias con la dirigencia respecto a la conformación del plantel para la temporada 2025. Y en la vereda de al frente, otra de las alertas es la próxima nacionalización del máximo artillero del club: Fernando Zampedri.

Sobre este último punto, el goleador oriundo de Chajarí, Argentina, estaría en la última etapa de la tramitación para ser chileno, puesto a que ya cumple con los cinco años de residencia en el país del cobre. No obstante, también podría existir otra vía para recibir la nacionalidad, la cual probablemente sea más rápida.

En este sentido, en conversación con Marca Personal (Radio La Metro FM), el parlamentario Félix González detalló sobre un proyecto de ley que buscaría entregarle la nacionalidad “por gracia” al ‘9′ trasandino.

“Primero, él merece tenerla... quiere tener la nacionalidad chilena, y creo que tiene suficiente mérito para hacerlo. Por otra parte, evidentemente, nos interesa que nos refuerce La Roja, ¿a quién no? . Entonces, si nosotros podemos ayudar a que él obtenga la nacionalidad a tiempo, lo vamos a hacer: nos hemos puesto a disposición”, comenzó aseverando el político del Partido Ecologista Verde.

Respecto al estado en que estaría esta idea, González señaló que “no hemos tenido una respuesta de él, porque el club no deja un acceso tan fácil al jugador (...) Yo le dejé muy claro al club que no es un ofrecimiento para el club; también quiere que él se nacionalice para despejar un cupo (de extranjero): si fuera solo por eso, no lo haríamos”.

“Este es un ofrecimiento para él, y obviamente, si él está de acuerdo, presentamos el proyecto de ley –yo creo que tendría una tramitación rápida– y si él no está de acuerdo, es algo que él tiene que querer, indudablemente”, aclaró el diputado por el 20º Distrito, Región del Biobío.

Sobre cuánto podría durar la tramitación de este proyecto, el legislador de 52 años reconoció que “siempre es un misterio, pero en el Congreso hay leyes que se sacan en ocho años y hay otras que se sacan en un día, así que yo creo que esta sería una breve. Creo que la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados la tramitaría rápidamente como una ley de fácil despacho, para que pase a la Sala en fácil despacho, y luego en el Senado la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía de seguro haría lo mismo. Creo que no habría mucha discusión”.