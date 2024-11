Jorge Valdivia ingresó a la Cárcel de Rancagua para cumplir la prisión preventiva: su abogada Paula Vial aseguró su inocencia

Expectación había en las afueras del departamento de Jorge Valdivia en la comuna de Las Condes después de que se revocó la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno, y se ordenó que volviera a prisión preventiva.

Carabineros llegó al edificio, pero tanto personal policial como las cámaras de la prensa fueron sorprendidas por la noticia de que Jorge Valdivia, junto a su hermano Claudio y la abogada Paula Vial, a eso de las 18:20 ya se encontraban en la Cárcel de Rancagua para comenzar su prisión preventiva.

Las cámaras de T13 lo capturaron en el umbral de la puerta, donde él se despidió de un beso de la mejilla de su hermano Claudio e ingresó junto a su abogada a la cárcel, quienes fueron acompañados por personal de Gendarmería. Todo esto mientras Claudio miraba desde lejos y se dirigió al auto con pesar.

Jorge Valdivia en la Cárcel de Rancagua Captura: T13 de Canal 13

Las declaraciones de la abogada Paula Vial

Posteriormente, mientras la abogada del exfutbolista salía en un vehículo manejado por el hermano de su representado, ella decidió bajarse del auto para referirse a los hechos.

“Todo ha sido muy reciente, pero no era un escenario imposible. Sin embargo, vamos a estudiar los antecedentes, creemos que hay mucho mérito para hacer alguna presentación y dejar sin efecto aquello", partió.

“La Corte se equivoca gravemente con el relato de los hechos y eso obviamente hace que su resolución, pueda ser recurrida... En fin, vamos a analizarlo

Al respecto de cuál es el error, Vial señaló que “en los términos de la resolución cuando señala cuáles serían los factores, cómo serían los hechos, confunden las situaciones, y eso significa que no está considerando las cosas tal cual".

“Desde el momento que considera situaciones inexistentes, confunde los hechos, creo que la resolución tiene un problema grave porque no se está resolviendo en función de los antecedentes que realmente existen", añadió.

Jorge y Claudio Valdivia en la Cárcel de Rancagua Captura: T13 de Canal 13

Sobre la ausencia de consentimiento que fue discutida en esta jornada de revisión de medidas cautelares, la abogada dijo que “la Corte no tuvo como el Juez de Garantía durante tres jornadas, de analizar los antecedentes. Lo hice con errores, y vamos elegir los caminos que correspondan“.

Ella señaló que Jorge está bien, aunque “entrar a la cárcel no le gusta a nadie, pero está confiando en lo que podemos hacer desde el punto de vista legal". A esto agregó que Valdivia no tuvo reparo en entregarse a la cárcel, y no era necesario ser conducido por personal policial.

Finalmente, Paula Vial aseguró que no tienen ninguna duda de la inocencia de Jorge, “no tenemos dudas de ello, creo que todos los antecedentes van en esa línea. Todo nuestro trabajo va en tratar de acreditar aquello, y pese a estos resultados, estamos tranquilos”, cerró.