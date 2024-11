“No teníamos ninguna preferencia, sólo queremos que todo resulte bien”: Karol Cariola revela el sexo de su bebé

Ya con 26 semanas de gestación, la pareja compuesta por la diputada Karol Cariola y Tomás de Rementería, dieron a conocer el sexo de su hijo en camino: será un niño.

En una publicación colaborativa entre los dos parlamentarios, donde aparecen posando con el mar de fondo, revelaron el género del bebé: “Queremos contarles que será un niño 🐣❤️🤰🏻!!Mañana cumplimos 26 semanas de gestación y mientras más crece la guatita, más nos preguntan si será niño o niña (casi todos los días ❤️😄)”.

“Así que decidimos compartir con ustedes que nos demuestran preocupación y cariño, esta importante noticia para nosotros. Gracias a todos y todas quienes nos mandan buenas vibras, que nos acompañan en esta etapa tan bonita de nuestras vidas, incluso desde la distancia. No teníamos ninguna preferencia, sólo queremos que todo resulte bien y que nuestro hijo llegue sanito. ❤️🙏🏼”, escribieron.

El diputado contestó a la revelación y le escribió a su pareja que: “Te amo profundamente y amo a nuestro pequeño en camino, que llega con el amor de una mamá increíble y dos hermanos que lo aman”.

En agosto fue que la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, reveló esta tarde a través de su cuenta de Instagram que está embarazada de su primer hijo junto al diputado Tomas De Rementeria (PS).

“Estoy embarazada, han sido casi 3 meses de bastantes síntomas, de cambios en mi cuerpo y sensaciones nuevas. Por supuesto, es una decisión consciente. Estamos muy contentos y agradecidos de poder vivir juntos esta experiencia”, expresó Cariola.

Acompañada de la imagen de su ecografía, la diputada comunista compartió sus miedos y sensaciones. “No voy a negarles que me siento diferente y que es uno de los desafíos más grandes a los que me he enfrentado en mi vida. Me da un poco de miedo, de nervios, pero sé que con el apoyo de Tomás, podremos apoyarnos, cuidarnos y vivir junto a sus hermanitos este bonito y deseado proceso”, comentó.