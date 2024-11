“Esto es una burla y una sinvergüenzura”: afiliados de las Isapres se mostraron indignados ante las irrisorias devoluciones de las compañías

Durante esta semana comenzaron a llegar a los cientos de miles de afiliados de las Isapres, las cartas con las modalidades de pago que estableció cada aseguradora para la devolución de los dineros que por años fueron descontados de manera ilegal, según lo estableció un fallo de la Corte Suprema, el cual, finalmente las compañías lograron evitar con la Ley Corta que aprobó el Congreso.

PUBLICIDAD

Por esta razon, cientos de usuarios del sistema privado de salud recurrieron a sus redes sociales para manifestar su molestia e indignación por la forma irrisoria en que las Isapres devolverán el dinero.

Nydia Castro, publicó en X: “Gracias Isapre @banmedica. Esperaré con ansias el 30 de noviembre de 2037 para cuando me paguen todo lo que me deben en 156 cuotas. 13 años pasan volando. Igual ya me subieron el plan al doble. No podía esperar menos de Banmédica”.

Miguel Ángel Balladares: “Ley corta de isapres, devolverán $ 86000 en 60 cuotas $ 1700 mensuales y te suben el plan más de dos UF MENSUAL, eso es reírse de la gente”.

Gonzalo Muñoz: “Extraordinaria la ley corta de Isapres. Me suben el plan en 1 UF mensual. ($38.200) y me devuelven $111.256 en 156 cuotas de $713. Gracias diputados y senadores de la República! Gracias @NuevaMasvida_ “.

Juliana Armijo: “La isapre ME ROBÓ 320 UF, hablamos de 12 palos en 4 años!!!! y me las va a pagar en 13 años y como excedente, o sea, la puedo retirar 1 vez por año. Que indignante!!! @vidatres #isapres ladronas!!! @SuperDeSalud

Carlos: “Miles de afiliados de las Isapres denuncian como les devolverán los cobros indebidos que les hicieron en más de cien cuotas. Esto es una burla y una sinvergüenzura, avalada por una clase política elegida para legislar y para defender a las personas, pero que al final terminan dictando las leyes para los mismos de siempre. Y blindado por el silencio cómplice de la TV.”