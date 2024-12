Ministra Vallejo: “La persona que es responsable de los delitos que afectan a la víctima es una sola y es Manuel Monsalve”

“La persona que es responsable de los delitos que afectan a la víctima es una sola, y es Manuel Monsalve, que hoy día enfrenta la justicia”, aseguró la ministra vocera de Gobierno Camilla Vallejo al ser consultada por una eventual disculpa pública a la denunciante del caso.

“Usted podría prevenir que alguien el día de mañana de su equipo sea denunciado (por delitos de connotación sexual)… ¿Haber previsto que podía haber sido un violador?”, respondió la secretaria de Estado respecto a la autocrítica del gobierno.

“Sobre eso (los tiempos) la ministra Tohá ya se refirió e hizo la autocrítica que con los antecedentes que se tenía en la tarde podrían haber tomado esa decisión, distinto es decir si la autocrítica es por haber incorporado al gobierno a Manuel Monsalve por no prevenir que eventualmente ocurriera lo que sucedió. Eso creo que es otro plano... escapa del debate serio y responsable que podemos tener sobre esto”, aseguró en entrevista con canal 13.

Denuncia sin fundamento

También se refirió a la denuncia contra el Presidente Boric y los tiempos en los que se comunicó la situación. “Fuimos muy categóricos, porque hoy día cualquier persona con opinión medianamente informada se habrá dado cuenta que es una denuncia que carece de todo fundamento y que no tiene ni pies ni cabeza”.

“Lo va a tener que demostrar la justicia, que es el rol que le compete, pero estamos hablando de una denuncia que derivó finalmente en una acusación de una supuesta difusión de imágenes privadas, que sabemos, además, que es por un pendrive extraviado, que es de una persona que acosaba y hostigaba sistemáticamente al Presiente 10 años atrás y, por lo tanto, nosotros teníamos una convicción que expresamos públicamente y que fue categórica por la misma razón”, aseguró Vallejo.

La ministra reiteró que “desde que se tomó conocimiento de esto los más interesados en que se despeje y aclare rápidamente hemos sido nosotros como gobierno”, agregando que el abogado particular del Presidente seguirá a cargo de la causa.

“imagínese si el Gobierno no hubiese comunicado esto y se hubiese filtrado (...) la conversación sería otra, hubieran acusado nuevamente pacto de silencio o encubrimiento”, resaltó la secretaria de Estado.

En esa línea, sostuvo que “el Gobierno tomó una decisión de comunicar, de transparentar esto y obviamente poner énfasis en que es la justicia que tiene que terminar resolviendo, pero fuimos muy categóricos porque la información que nosotros teníamos era que esta denuncia que no tenía ni pies ni cabeza y sin fundamento”.

Polémicas que no conducen a nada

Respecto a las críticas del manejo del caso, Vallejo sostuvo que “nos hemos centrado mucho en las polémicas de si una palabra u otra, si pesquisa no fue mejor que búsqueda, si habló primero o debió hablar la ministra, que no era correcto o si no hablaba otra ministra en dos dias también era un problema. Hay mucha polémica que no es conducente a nada y al final lo que espera la gente es que nuestra preocupación principal es que la justicia avance en estos casos y en segundo lugar, que en el debate público nos centremos en los temas que realmente importan a la ciudadanía”.

Por lo mismo, la secretaria de Estado afirmó que es “clave”, por ejemplo, “sacar adelante la reforma a las pensiones”, así como aprobar el ministerio de seguridad pública, el proyecto de alivio al endeudamiento por estudiar, tramitar rápidamente el proyecto de deuda histórica, entre otras iniciativas de una agenda que calificó como “ambiciosa”